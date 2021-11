"Glória" estreia na Netflix. "O maior desafio foi filmar no meio da pandemia"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:24 Facebook

É a primeira série portuguesa na plataforma de streaming Netflix. O JN falou com o realizador Tiago Guedes.

Um dia histórico na ficção portuguesa. Pela primeira vez, uma série nacional estreia-se na Netflix - "Glória" prepara-se para abrir o caminho a outras produções lusas, numa transmissão para os quase 200 países abrangidos pela plataforma de streaming.

A ação passa-se no RARET, um centro de transmissões americano localizado na vila de Glória do Ribatejo e através do qual é emitida propaganda para o Bloco de Leste durante a Guerra Fria. Um espião do KGB vai tentar sabotar a operação americana enquanto passa informações ao Estado Novo.