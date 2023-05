Glórias e agruras do rock português no feminino

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 17:27 Facebook

"Ela é uma música", documentário de Francisca Marvão disponível no RTP Play, traça um panorama da presença das mulheres no rock nacional.

"O rock era desobediência. Mexia com o meu corpo, com a minha liberdade individual. Mexia com a maneira de enquadrar os jovens e os seus papéis." Foi este o impacto da música que chegava a Portugal nos anos 1960 na vida de Maria Teresa Horta, uma das autoras de "Novas cartas portuguesas" (1972), essa pedrada no charco dos costumes do país marcelista. É o ponto de partida de "Ela é uma música", documentário de Francisca Marvão sobre a presença das mulheres no rock português, disponível na RTP Play.

Estreado em 2019 no IndieLisboa, o trabalho da realizadora não segue uma cronologia, baralhando tempos e protagonistas, e é por vezes desgarrado e incompleto nos seus enquadramentos, mas lança as bases para um importante estudo (já desenvolvido academicamente pela investigadora Rita Grácio, que colabora no documentário, mas ainda sem expressão para o grande público) que parte das perguntas de Marvão: "Porque é que só há homens no rock? Onde é que andavam as mulheres?"

Andaram sempre por aí, diz-nos o filme. Desde os anos 1950, quando Zurita de Oliveira se tornou a primeira mulher a compor e a gravar um tema de perfil rock. Terá sido ela a verdadeira "mãe do rock português", sendo hoje uma figura praticamente esquecida - injustiça que será corrigida com o próximo filme de Francisca Marvão, "Quem tem medo de Zurita de Oliveira?", com estreia prevista para 2024.

Avançando e recuando nas décadas, o documentário coloca em diálogo mulheres como Adelaide Ferreira e Lena D"Água, Ana Deus e Xana, ou Ana da Silva (vocalista da banda britânica The Raincoats) e Ana Farinha (ex-Les Baton Rouge e Women Non Stop), além de trazer imagens e depoimentos de bandas femininas como Clementine, Savage Ohms, Anarchicks, Decibélicas ou Panela Depressão.

Das peripécias iniciais das suas carreiras aos preconceitos que nunca desapareceram - "Um homem do rock depois dos 45, mesmo com uma grande barriga, tem charme em cima do palco; uma mulher é só uma velha", diz Lena D"Água -, fica o retrato de um universo pouco conhecido nas suas aspirações e dificuldades.

