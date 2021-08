GNR fecham cartaz do North Music Festival

Hoje às 19:36 Facebook

Os portugueses GNR, Keep Razors Sharp, Cassete Pirata e Moullinex & Xinobi completam o cartaz do North Music Festival, que decorre entre 30 de setembro e 02 de outubro na Alfândega do Porto, anunciou esta terça-feira a organização.

As bandas e artistas portugueses atuam no último dia do festival, para o qual já tinham sido confirmadas as presenças dos irlandeses The Script e dos escoceses The Waterboys.

À semelhança dos demais eventos culturais, devido à pandemia de covid-19, o North Music Festival adiou a edição de 2020 para este ano.

Inicialmente, a realização do festival estava agendada para maio, mas, como explicou à Lusa, em abril, o diretor do festival e da produtora Vibes & Beats, Jorge Veloso, a organização considerou mais "prudente" avançar com o evento em outubro, altura em que se esperava poder realizar o festival "dentro de uma nova normalidade".

Nos restantes dias do festival atuam bandas e artistas como Ornatos Violeta, OneRepublic, David Fonseca, Capicua e Linda Martini.