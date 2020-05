Gnration em Braga aumenta programas de criação para enfrentar crise

Hoje às 13:58 Facebook

O espaço gnration, em Braga, vai apostar em "novas encomendas artísticas" e no "aumento dos programas de criação" já existentes, para enfrentar a crise que atingiu o setor cultural devido à pandemia da covid-19, anunciou hoje aquela estrutura.

"Ao longo dos últimos meses, o gnration​​​​​​​ tem trabalhado na readaptação da sua estratégia de apoio à criação artística à nova realidade vigente, resultando num aumento significativo dos seus programas de incentivo à criação para artistas locais, e a encomendas a artistas nacionais e internacionais nos domínios da música, arte e tecnologia", refere aquele espaço num comunicado enviado à agência Lusa, no qual especifica que, para esta "readaptação de estratégia", canalizará uma verba de cerca de 30 mil euros.

O gnration foi um dos espaços que decidiram encerrar, no início de março, depois de o Governo português ter recomendado a suspensão de eventos em espaços fechados com mais de mil pessoas e em espaços abertos com mais de cinco mil, na tentativa de contenção da epidemia da covid-19.

De acordo com o gnration, o programa internacional de criação Scale Travels, que alia arte e nanotecnologia e desenvolvido em parceria com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, "albergará mais duas novas encomendas ao longo deste ano".

"A cineasta portuguesa Salomé Lamas e o coletivo alemão Transforma, composto pelos artistas Luke Bennett, Baris Hasselbach e Simon Krahl, vão criar novos trabalhos artísticos ao abrigo do programa. Os trabalhos vão ser desenvolvidos ao longo dos próximos meses", lê-se no comunicado.

Além disso, o programa de apoio ao desenvolvimento de novos projetos artísticos Laboratórios de Verão, destinado a artistas locais ou residentes no distrito de Braga, "viu o número de projetos a apoiar crescer de quatro para seis, num valor global de apoio na ordem dos nove mil euros, com cada projeto a receber um apoio monetário no valor de mil e quinhentos euros".

Segundo o gnration, este programa "integra o desenvolvimento de novas criações em contexto de residência artística, a decorrerem em agosto, para posterior apresentação pública".

Ainda no âmbito dos artistas locais, o ciclo Trabalho de Casa, "que promove a criação de novos trabalhos e posterior apresentação pública por artistas locais nos domínios da música, fará novas encomendas".

"Além do já anunciado trabalho de estreia dos The Nancy Resistance Wide Band, que viu a sua apresentação pública ser adiada devido ao coronavírus, a banda Omie Wise trabalhará na criação de um novo trabalho discográfico e o grupo jazz Indigo Quintet musicará um filme", refere o gnration.

Na área da Música, ao longo dos próximos meses, "o gnration apoiará um novo trabalho de Ivy, a estreia de Mate, novo grupo formado em contexto de residência artística e que junta membros dos Glockenwise e dos Cave Story; e uma colaboração entre Inês Pereira e Gonçalo Penas".

Já na área da Arte e Tecnologia, aquele espaço "encomendará novos trabalhos de criação a Joana Chicau e Renick Bell, Diogo Tudela, Sofia Saldanha, Joana Patrão e Adriana Romero".

Ainda no âmbito da readaptação de estratégia, o gnration irá "dar a conhecer o processo de criação artística através da iniciativa Quarto do Artista, uma série de entrevistas vídeo onde os artistas apoiados vão dar a conhecer as diferentes fases da construção de um trabalho artístico".