Gnration reabre portas com recuperação de programa que ficou em suspenso

O espaço cultural em Braga retoma atividade com trabalhos de Salomé Lamas.

De acordo com a programação hoje revelada, que se estende até junho, o gnration contará com uma exposição da artista visual Salomé Lamas, um ciclo de debates sobre racismo e uma atuação dos percussionistas João Pais Filipe e Pedro Melo Alves.

Salomé Lamas apresenta a exposição "Gaia", com duas peças, uma das quais resultante do projeto "Extraction: The raft of the Medusa", e outra de um projeto multidisciplinar que conjuga arte e nanotecnologia.

A partir de junho estão previstas a instalação "Evoking a simulated past", da artista Mariana Vilanova, e uma exposição de Nuno da Luz intitulada "Heart of sky centro do vento".

Na área dos debates, está prevista uma nova edição do ciclo "De que falamos quando falamos de racismo", a 29 e 30 de abril, e que inclui a exibição do filme "Posto avançado do progresso", de Hugo Vieira da Silva.

Em maio, o gnration assinalará oito anos com uma programação específica, maioritariamente online e gratuita, com "performances filmadas, conversas, documentários e concertos".

O calendário de concertos contará, entre outros, com Marco Franco, que passará por Braga para apresentar o novo álbum, "Arcos"; com o coletivo Chão Maior, liderado pelo trompetista Yaw Tembe; com o quarteto de Rafael Toral; e com Casper Clausen, vocalista dos dinamarqueses Efterklang, que se estreou a solo com "Better way".

Destaque ainda, em junho, para a atuação dos percussionistas João Pais Filipe e Pedro Melo Alves, que "propõem uma exploração complexa da percussão, partilhando um set híbrido de peles, pratos e gongos".

Os bracarenses Omie Wise, que gravaram o álbum "Wind and blue" no âmbito do programa de apoio à criação artística, atuam a 9 de junho.

Depois de sucessivos adiamentos, está marcado para 19 de junho um concerto da americana Kali Malone.

O espaço cultural bracarense prepara ainda a sétima edição dos "Laboratórios de verão" e procura, até 2 de maio, artistas ou coletividades do distrito "que se proponham a desenvolver conteúdos artísticos originais nos domínios da imagem, som, performance, interatividade, música, dança ou cruzamento".