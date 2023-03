Gonçalo M. Tavares e os novos usos para as palavras de sempre

Sérgio Almeida Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Filosofia e literatura orientais são a força motriz dos novos livros de Gonçalo M. Tavares. "Tempestade e motor" e "Breves notas sobre o Oriente".

Entrar no âmago das palavras escritas há muitas centenas de anos pelos mestres do pensamento oriental e extrair-lhes novos usos e significados, como se fossem "olhos modernos ao ritmo da lentidão antiga". Foi o propósito que impeliu Gonçalo M. Tavares para a escrita dos seus novos livros, como explica no preâmbulo de "Tempestade e motor".

A centena de haikus que integram o volume rejeita qualquer aprisionamento que por norma associamos à forma deste singular cultivo poético marcado pela brevidade, com as suas 17 sílabas interpoladas em três versos.

Mas o que move o autor de "Atlas do corpo e da imaginação" é, mais ainda do que o ritmo e o compasso lentos, o esforço - muito presente na filosofia e literatura orientais - de "iluminar, concentrar, tornar mais forte cada palavra". Aceder à raiz do pensamento e da ação com uma economia verbal extrema, em suma.

PUB

O desígnio cumpre-se com frequência ao longo destas páginas, nas quais as frases soam como clarões que nos iluminam o espírito de forma fugaz mas bastas vezes impressiva. Se "um anjo / não chega / para salvar um país", tenhamos em atenção que "até a eternidade / precisa de atenção / - pó em cima da mesa". Afinal de contas, "globo / mapa e mão / - (são) a mesma escala".

Breves notas sobre o Oriente", o outro título do autor publicado em simultâneo, também (per)segue, ainda que por caminhos mais largos, uma indagação do quotidiano a partir das possíveis lições e ensinamentos que podemos retirar dessas culturas.

Neste meta-livro de superação de géneros, onde encontramos "ficção, ensaio, poesia, fragmento e diário", Tavares escreve a partir de metrópoles como Istambul, Tóquio ou Quioto para se (e nos) confrontar com o assombro ou estremecimento que a percorrem, se o fizermos meramente sob o ponto de vista do turista ocidental. Abraçando a convicção de que nada do que é humano nos é estranho em absoluto, embarcamos numa jornada de conhecimento e deleite.

"Breves notas sobre o Oriente"

Gonçalo M. Tavares

Relógio D"Água

"Tempestade e motor"

Gonçalo M. Tavares

Relógio D"Água