Gonçalo M. Tavares estreia-se nas páginas do "Jornal de Notícias"

Já a partir deste sábado, o "Jornal de Notícias" vai passar a contar com uma rubrica semanal fixa assinada pelo premiado escritor Gonçalo M. Tavares.

Com o título "Os graffiti de Jonathan", a coluna pretende ser um convite à pausa e reflexão, conjugando textos e imagens de uma forma apelativa.

Observador atento das paisagens urbanas, Gonçalo M. Tavares vê nos graffiti "modos de fazer parar esse humano que passa com demasiada pressa por uma rua ou por uma página".

Afinal, crê o escritor, "diante de um graffiti, paramos por instantes - tempo suficiente para depois retomarmos a caminhada de um modo um pouco distinto. Uma ligeira diferença basta, aliás, na cabeça ou nos pés. Continuamos a caminhar pela cidade ou pelas páginas, mas já com algo distinto no pensamento".

É esse "sobressalto, provocação e estímulo" que Jonathan - personagem do universo literário de Tavares - traz através dos seus graffiti, propondo, "através da bela arte gráfica do "Jornal de Notícias"", que "o leitor pare um pouco antes de continuar a caminhada pelo resto do jornal".

"Portas de entrada para uma reflexão", estes graffiti são, segundo o autor do recente "O Diabo", "uma pequena picada de um qualquer inseto lúcido que exige, no meio da nossa pressa diária, um pouquinho da nossa atenção".