Gorjão ao vivo esta tarde na redação do JN

Precisamente um ano após a edição do seu primeiro single, "Cedo Demais", o músico Gorjão vem, esta quarta-feira, ao Jornal de Notícias desfiar um rol de canções, em registo de rock psicadélico, sobre as incertezas e angústias da vida. O concerto começa às 15.30 horas. Na quinta-feira, a música continua, pelas 21.30 horas, no café da Casa da Música.

Apesar de a ideia para um projeto a solo ter surgido originalmente em 2018, só no final do ano de 2021 é que Gorjão começou a gravação a sério das suas primeiras músicas para serem apresentadas publicamente. O processo viria a ser demorado e altamente minucioso, uma vez que a execução seria da sua inteira responsabilidade: à exceção de instrumentos de sopro e cordas, que são tocados por outros músicos, todos os instrumentos são tocados por ele. A gravação também é da sua autoria e foi feita em casa.

Antes de chegar ao seu single de estreia, "Cedo Demais", e de perceber que a escrita da música em português representaria de forma mais fidedigna o que queria transmitir com as suas canções, Gorjão chegou a compor em inglês. Toda a instrumentação e arranjos, aliás, remetiam mais para um "rock psicadélico" contemporâneo.

Em 2019, deixou, no entanto, de fazer parte da banda onde estava na altura e ingressou numa nova banda, a Mordo Mia, onde fora convidado a tocar piano, embora não tendo quase nenhuma prática no instrumento. Foi precisamente durante este tempo, que assegura ter restabelecido uma conexão com as suas maiores e mais antigas influências (predominantemente música dos anos 60 e 70) e com isto, nasce nele a vontade de compor música mais orgânica.

Mais tarde, já em 2021, surgiu um novo projeto para o qual seria convidado para ser cantor principal e guitarrista: o Conjunto Júlio.

O concerto, esta quarta-feira, na redação do JN está marcado para as 15.30 horas a e terá transmissão, como habitual, no site e no Facebook do jornal.