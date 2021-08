Governo escolhe Pedro Penim para novo diretor do Teatro Nacional D. Maria II

JN/Agências Hoje às 13:19 Facebook

O encenador, ator e dramaturgo Pedro Penim vai ser o próximo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, substituindo Tiago Rodrigues, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Cultura.

"Ao diretor artístico cessante, Tiago Rodrigues, o Governo agradece o trabalho desenvolvido no Teatro Nacional Dona Maria II ao longo dos últimos seis anos", acrescentou o comunicado governamental.

Nascido em Lisboa em 1975, Pedro Penim fundou o Teatro Praga, definido pelo ministério como uma "companhia emblemática da criação teatral portuguesa contemporânea", tendo também criado o espaço Rua das Gaivotas 6.

O ator e encenador Pedro Penim, nomeado para a direção do Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), disse hoje que continuará a "preservar a herança histórica" do teatro sem deixar de "o adaptar às novas realidades artísticas".

Pedro Penim mostrou-se "muito honrado" com o convite que a ministra da Cultura lhe endereçou já depois de, em julho, Tiago Rodrigues ter sido confirmado como próximo diretor do Festival de Avignon, em França.

Não apenas pelas razões apresentadas pela ministra Graça Fonseca para a sua nomeação, nomeadamente pelo seu "percurso académico e experiência profissional", mas também pelo cargo que irá assumir ser "um dos mais altos do teatro em Portugal", disse o encenador.

Penim adiantou já ter falado sobre a sua nomeação com Tiago Rodrigues, de quem é amigo, tendo-se estreado no mesmo espetáculo. A estreia ocorreu, em 1997, com a vinda, pela primeira vez a Portugal, da companhia belga TG Stan, que apresentou o espetáculo "Point blank", a partir de "Platonov" de Tchékov, precisou.

"Estávamos a participar numa experiência de teatro absolutamente revolucionária e, embora continuássemos amigos, depois cada um seguiu o seu caminho", salientou.

Penim realçou que dirigir um teatro é ocupar "um lugar de muita criatividade" e, no caso de um teatro nacional, é "sobretudo saber interpretar a lei orgânica, que é muito clara e está fixada nos seus propósitos".

Para Pedro Penim, ocupar a direção de "um local de missão pública" como o TNDMII, que é "um dos principais motores da criação artística portuguesa", implica continuar um trabalho de "preservação da herança histórica" do espaço, conciliando-a com "não apenas apoio a jovens artistas, como consolidação de artistas ou entidades com carreiras mais antigas, como dar a conhecer novas dramaturgias portuguesas, mas também continuar a apostar na formação de novos públicos e na parte educativa".

A este respeito, Pedro Penim não poupou elogios ao trabalho desenvolvido por Tiago Rodrigues à frente da direção artística do TNDMII.

"Recebo uma herança muito boa do ainda diretor Tiago Rodrigues, que me deixa uma casa muito sólida e uma equipa muito capaz que, com pequenas revoluções, transformaram aquele espaço num local mais plural", frisou.

Consciente de que o D. Maria II é "um edifício histórico, que alberga a memória centenária do que se foi fazendo em teatro desde o tempo de Almeida Garrett", Pedro Penim garantiu que "tudo fará, para, à luz do que se faz nos dias de hoje e do que vier a ser feito no futuro, o tornar ainda mais num espaço cada vez mais plural".

"Aceitar este convite é também saber que o D. Maria II já não é só os veludos e as pessoas que o foram marcando, terá também de continuar a ser um teatro dos dias de hoje e das novas tendências teatrais", frisou.

Questionado sobre quando irá ocupar o cargo de diretor artístico, Pedro Penim disse que "será, certamente, no último trimestre deste ano, apesar de ainda não haver data concreta".

Em comunicado, o TNDMII, localizado em Lisboa, salientou que a "entrada em funções da nova direção artística será anunciada em breve". A programação 2021/2022 do D. Maria II vai ser anunciada no dia 2 de setembro.

Pedro Penim alegou ser "ainda cedo" para mencionar projetos futuros para o TNDMII, embora já "tenha muitas ideias".

