Governo pede "informações" sobre trabalhadores precários na Casa da Música

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, esta quarta-feira, que a ministra da Cultura pediu "informações" sobre o que se está a passar na Casa da Música, no Porto, onde funcionários com vínculo precário foram dispensados.

A questão foi levantada pelo deputado do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) José Luís Ferreira no debate quinzenal, no parlamento, que perguntou a António Costa sobre o caso dos funcionários dispensados.

"Recentemente, trabalhadores com vínculo precário na Casa da Música protestaram com toda a legitimidade na defesa dos seus direitos, mas após o protesto foram dispensados", afirmou José Luís Ferreira, que depois perguntou se tinha conhecimento de alguma intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Na resposta, o chefe do executivo afirmou que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, enviou hoje uma carta aos dois representantes do Estado no conselho de administração da Casa da Música "pedindo informações sobre essa realidade".

Hoje também, a comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social aprovou o requerimento do Bloco de Esquerda para ouvir, com urgência, a ACT, representantes dos trabalhadores e administração da Casa da Música, disse à Lusa o deputado José Soeiro.

No requerimento, apresentado na terça-feira e hoje aprovado por unanimidade, o Bloco de Esquerda (BE) acusa a administração da Casa da Música de estar, desde meados de abril, "a submeter trabalhadores a recibo verde a pressões, através de reuniões individuais intimidatórias, com ameaças explícitas de represálias, por parte de diretores e coordenadores, que configuram atos de assédio moral".

Contactada pelo JN, a Casa da Música não quis fazer comentários.