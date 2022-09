Governo vai dar 15 mil euros ao festival mais acessível a pessoas com deficiência

O Governo vai atribuir, todos os anos, 15 mil euros ao festival mais acessível a pessoas com deficiência, informou esta segunda-feira o Ministério da Economia. O objetivo é distinguir e promover práticas inclusivas em eventos culturais de largo espetro.

A partir do próximo ano, os festivais das várias tipologias artísticas podem-se candidatar ao prémio "Festival + Acessível", lançado esta segunda-feira pelas secretarias de Estado do Turismo, dependente do Ministério da Economia, e Inclusão, dependente do Ministério da Segurança Social. O prémio atribui o valor de 15 mil euros mensais ao festival que prove ser o mais inclusivo do país.

Para a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, o Turismo também tem um papel na construção de "um mundo mais justo, inclusivo e sustentável". Já para a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, a iniciativa é "um passo significativo rumo à construção de uma sociedade com menos barreiras". Ana Sofia Antunes considera que a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 2021-2025 vai "tornar a cultura mais acessível a todos".