Graça Fonseca: apoios para a Cultura reforçados

Programa de ajuda financeira à Cultura recebe acréscimo. Ministra explica que será dado exclusivamente aos trabalhadores da Cultura um Indexante de Apoios Sociais durante três meses: março, abril e maio.

O programa Garantir Cultura, no valor de 42 milhões de euros, garante 30 milhões para o tecido empresarial e 12 milhões para pessoas singulares e entidades que não seriam elegíveis noutros apoios.

Os patamares do tecido empresarial estão decididos. As microempresas recebem 50 mil euros, as pequenas 75 mil euros, as médias 100 mil euros.

Para as pessoas singulares e grupos informais, os 12 milhões de euros serão distribuídos em 10, 20 ou 40 mil euros. Este apoio destina-se a pessoas e entidades não elegíveis para outros auxílios.

No suporte à aquisição de livros de editoras independentes da parte das bibliotecas públicas haverá um reforço de 600 mil euros.

Os museus terão também um apoio de 1 milhão de euros através do programa Pró-Museus. A cultura não profissional terá um reforço de 700 mil euros, que será gerido pelas direções regionais de cultura.

O acréscimo do Indexante de Apoios Sociais pode ser solicitado até 18 de março.