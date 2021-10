Graça Fonseca: "Temos mais condições para combater os falsos recibos verdes"

Sérgio Almeida Hoje às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A Ministra da Cultura refuta as críticas do setor ao Estatuto dos Profissionais e defende que o novo diploma vai contribuir para fazer diminuir a precariedade. Em entrevista ao JN, Graça Fonseca afirma ainda que o regime será sustentável, mas recusa-se a avançar com um número expectável de adesões.

Ambição do setor com pelo menos duas décadas, o Estatuto dos Profissionais da Cultura foi aprovado pelo conselho de ministros no final da semana passada. A nova foi recebida com fortes reservas pelas associações representativas dos 140 mil profissionais do setor, muito críticas do agravamento da precariedade que o diploma supostamente deveria combater. Ao "Jornal de Notícias", a ministra da Cultura, Graça Fonseca, atribui a resistência ao caráter inovador do estatuto e reforça o objetivo de que este possa inverter a falta de proteção social.

Como interpreta as reações muito desfavoráveis das estruturas representativas do setor à aprovação do Estatuto dos Profissionais da Cultura?