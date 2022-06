"Grande desgosto": as reações à morte da pintora Paula Rego

JN/Agências Hoje às 14:35 Facebook

A morte da pintora Paula Rego, aos 87 anos, em Londres, foi recebida "com consternação" no país e até no estrangeiro.

O PSD expressou, esta quarta-feira, o pesar do partido e do seu presidente, Rui Rio, pela morte da pintora Paula Rego, que classificou como "figura de referência da pintura nacional". "Foi com consternação que o Partido Social Democrata recebeu a notícia do falecimento de Paula Rego", refere o partido em comunicado.

No texto, os sociais-democratas recordam-na como "figura de referência da pintura nacional", que se destacou "no panorama internacional pelo seu trabalho, tendo recebido várias distinções e deixando uma marca indelével" na cultura nacional. "Nesta hora de pesar, a direção do Partido Social Democrata, na figura do seu presidente, Rui Rio, expressa a toda a família o seu mais sentido pesar", acrescenta a nota.

O presidente eleito do PSD, Luís Montenegro, transmitiu os seus pêsames à família e amigos da pintora Paula Rego, que recordou como "um dos maiores vultos da cultura portuguesa". "Com a morte de Paula Rego, perdemos um dos maiores vultos da cultura portuguesa. Reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu talento e pela qualidade e diversidade da sua obra, Paula Rego marcou gerações de artistas ao longo de décadas. Os meus pêsames à família e amigos", escreveu Luís Montenegro, na sua conta na rede social Twitter.

"Grande desgosto"

O Centro Nacional de Cultura (CNC) manifestou "grande desgosto" pela morte da pintora Paula Rego. "O Centro Nacional de Cultura manifesta o grande desgosto pelo falecimento da sua sócia efetiva, hoje ocorrido. Apresentamos sentidas condolências à família e amigos", lê-se numa nota publicada no site do CNC. O CNC recorda que Paula Rego era "uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional".

A Fundação Calouste Gulbenkian lamentou "profundamente" a morte da pintora, classificando-a como "uma das mais extraordinárias artistas nacionais", com quem manteve estreitos laços desde sua bolseira, nos anos 1960. Em comunicado, o conselho de administração da Fundação Gulbenkian relembrou a "ligação histórica" da entidade a "uma artista ímpar no panorama internacional, que deixa um legado inesquecível".

O diretor do Centro Português de Serigrafia (CPS) recordou a "obra gráfica notável" da pintora, salientando que a artista investiu na gravura a mesma dedicação que ao desenho ou à pintura. "A perda de Paula Rego toca-nos no âmago da nossa atividade. Com uma obra gráfica notável, iniciada nos anos 50, a artista sempre aplicou à gravura, nas suas múltiplas expressões, a mesma dedicação e importância que ao desenho ou à pintura. Pelo seu legado, gratidão", referiu João Prates, citado num comunicado partilhado pelo CPS nas redes sociais Facebook e Instagram.

Já o museu britânico Victoria and Albert (V&A) lamentou a morte, salientando que o seu trabalho foi "sempre brilhante e desafiador". "Soubemos com tristeza da morte de Paula Rego. Muitas vezes inspirado por 'provérbios, canções de embalar, jogos infantis e canções, pesadelos, desejos, terrores', o seu trabalho foi sempre brilhante e desafiador", lê-se numa publicação partilhada na conta oficial do museu no Twitter.

We're saddened to hear of the passing of Paula Rego.



Often inspired by 'proverbs, nursery rhymes, children's games and songs, nightmares, desires, terrors' her work was always brilliant and challenging.





Three Blind Mice, Paula Rego, 1989

Death Goes Shopping, Paula Rego, 2009 pic.twitter.com/wRxboHdyHh - V&A (@V_and_A) June 8, 2022

"Uma das maiores figuras da arte portuguesa e mundial"

A historiadora e crítica de arte Helena de Freitas manifestou "enorme tristeza e desolação" pela morte da pintora, cujo trabalho alcançou uma "dimensão artística e social universal", deixando uma "marca muito grande". Reagindo à morte da artista, Helena de Freitas, que foi diretora da Casa das Histórias - Museu Paula Rego, em Cascais, entre 2010 e 2013, destacou a sua "singularidade", considerando tratar-se de "uma perda muito difícil de reparar".

Em declarações à Lusa, disse guardar "muito boas memórias do trabalho feito com ela". "A Paula Rego, nascida em Portugal, desenvolveu um trabalho que toda a vida se alimentou das suas memórias de vida, da literatura, do cinema, e que contém uma grande relação com o país onde nasceu, mas, ao mesmo tempo, partiu muito cedo para Inglaterra, um contexto internacional onde todo o seu trabalho foi conceptualmente progredindo e muito estimulado", afirmou.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou a morte de Paula Rego, assegurando que a pintora vai continuar a viver em cada um. "É com profunda tristeza que vemos partir uma das maiores figuras da arte portuguesa e mundial. Dona de uma obra artística genial e irreverente, que é aclamada internacionalmente e serve de referência para todos os seus pares, e senhora de um olhar tão cru quanto belo sobre a realidade, Paula Rego deixa o nosso país e a cultura portuguesa muitíssimo mais pobres", escreveu Fernando Gomes, numa mensagem divulgada pela FPF.