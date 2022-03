Grande Prémio de Angoulême decide-se no feminino

F. Cleto e Pina Hoje às 17:37 Facebook

Pénélope Bagieu, Julie Doucet e Catherine Meurisse são o trio de finalistas

A organização do Festival de BD d'Angoulême já revelou os finalistas do respetivo Grande Prémio e, pela primeira vez, são três mulheres: Pénélope Bagieu, Julie Doucet e Catherine Meurisse.

A escolha resulta de uma votação aberta feita pelos autores de BD com pelo menos um livro editado em França. A segunda volta, que designará a vencedora, terá lugar entre 2 e 8 de Março, sendo os resultados divulgados no dia 16 do corrente mês.

Pénélope Bagieu, que repete a presença entre os finalistas, é a única autora publicada em Portugal. "Destemidas" ("Les Culottés", no original), editado pela Levoir em 2018, é um conjunto de biografias curtas de mulheres geralmente pouco conhecidas que decidiram lutar pelos seus sonhos, como Wu Zeitan, uma imperatriz chinesa precursora do direito laboral; a ginecologista grega Agnodice que arriscou a vida para as mulheres poderem exercer medicina no seu país; Margaret Hamilton, atriz famosa pelos seus papéis de bruxa má; ou Joséphine Baker, cantora, resistente e mãe de família.

Bagieu, de 40 anos, começou a sua carreira na BD com um blogue pessoal, "Ma vie est tout à fait fascinant", e o seu álbum mais recente é "Les Strates", uma obra autobiográfica em forma de diário íntimo, sobre a sua adolescência e alguns abusos que sofreu.

Já Julie Doucet, canadiana de 56 anos, nomeada pela primeira vez em Angoulême, passou pelo nosso país em 1995, como convidada do Salão Internacional de BD do Porto. Representante maior da BD underground, considerada precursora de um novo feminismo na banda desenhada, tem no seu fanzine "Dirty plotte", um registo da sua vida privada, dos seus sonhos e angústias, a sua obra mais representativa.

Com passagem também pela animação, Doucet vive atualmente em Montreal, dedicando-se especialmente às artes gráficas como a colagem ou o romance ilustrado com fotografias.

Finalmente, Catherine Meurisse, de 42 anos, possivelmente a principal favorita a receber o Grande Prémio do mais mediático festival francófono, pelo conjunto da sua obra, surge pela terceira vez entre os finalistas.

Começou a carreira no desenho de imprensa e de humor, especialmente no "Charlie Hebdo", de que foi uma das sobreviventes do ataque terrorista de 2015, uma vez que o seu despertador não tocou. A autora relatou o misto de alívio e de culpa que sentiu por esse facto no álbum "La Légèreté", no qual também revela o processo da sua reconstrução mental e artística.

O seu trabalho mais recente é "La Jeune Femme et la Mer", em que questiona o lugar do Homem na natureza e a sua relação com a arte como forma de a compreender plenamente.

Desde que foi instituído, em 1974, será apenas a quarta vez que o vencedor do grande prémio será uma mulher, depois de Claire Bretécher (prémio especial do 10.º aniversário do festival, em 1982), Florence Cestac (2000) e Romiko Takahashi (2019).