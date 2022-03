Grande Prémio de Angoulême para Julie Doucet

F. Cleto e Pina Hoje às 12:38 Facebook

A 49.ª edição do festival arranca esta quinta-feira em modo presencial.

A canadiana Julie Doucet foi anunciada como a vencedora do Grande Prémio do Festival de Banda Desenhada de Angoulême, em sessão que decorreu na noite da passada quarta-feira naquela cidade francesa.

Na primeira presença no trio finalista, a autora, atualmente com 56 anos, sucede ao americano Chris Ware e superou, na votação final realizada pelos autores de BD com obra editada em França, outras duas mulheres, Pénélope Bagieu e Catherine Meurisse.

Doucet, que cresceu com abundância de banda desenhada em casa por influência da mãe, começou a publicar nos anos 1980, inspirada por autores como Gotlib, Mandrika, F"Murr ou Crumb. Autora desalinhada e alternativa, buscou na vivência pessoal a inspiração para a fanzine autoeditada "Dirty Plote" (termo de calão cuja tradução aponta simultaneamente para vagina ou mulher suja), posteriormente publicada pela editora Drawn & Quarterly, na qual, com uma visão radicalmente feminista, abordou temas como o corpo, o sexo ou a mudança de género, sem concessões nem contemplações.

Considerada precursora de um novo feminismo na banda desenhada, Julie Doucet esteve no nosso país em 1995, como convidada do Salão Internacional de BD do Porto, integrada numa delegação daquela editora. Na altura, a revista "Quadrado" publicou uma das suas histórias curtas, enquadrada por um texto em que Domingos Isabelinho escrevia: "Nas vinhetas de Julie Doucet não há lugar para o vazio. Nos seus desenhos sobrecarregados de objetos, tudo ganha literalmente vida. [...] Mutilações, esventramentos, encontros inesperados, castrações, mudanças de sexo, descrições de sonhos absurdos; o mundo de Julie Doucet é o das pulsões mais obscuras da nossa psique".

No início do século, após um esgotamento provocado por um trabalho por encomenda, a autora abandonou a banda desenhada para se dedicar à gravura em madeira, à linogravura, à colagem e à escrita, mas regressaria na sequência do atentado contra o jornal satírico "Charlie Hebdo", em 2015, estando anunciado para breve um novo livro, "Time Zone J", inspirado num idílio de juventude.

Depois da presença na cerimónia de entrega do troféu que distingue um autor pela sua carreira e pela marca deixada na história da BD, Doucet regressará a Angoulême em 2023 com uma exposição antológica da sua obra.

Em quase meio século de existência do festival, esta foi apenas a quarta vez que o Grande Prémio foi atribuído a uma mulher, depois de Claire Bretécher (prémio especial do décimo aniversário, em 1982), Florence Cestac (2000) e Romiko Takahashi (2019).

Autógrafos subsidiados

Entretanto, a 49.ª edição do Festival de Angoulême arranca esta quinta-feira, em modo presencial, três meses depois da data inicialmente prevista. Do programa constam exposições dedicadas a Chris Ware, Christophe Blain, Aude Picault e Shigeri Mizuki e à série "Mortelle Adèle", um dos grandes sucessos da BD francófona nas escolas. Uma das mostras aguardadas com maior interesse é a dedicada aos argumentistas, com destaque para nomes como René Goscinny ou Loo Hui Phang.

Além dos muitos encontros, apresentações e lançamentos e da enorme feira do livro, o festival deste ano fica marcado pela atribuição de um subsídio de presença aos autores que participam nas sessões de autógrafos, uma das mais antigas exigências da classe. Para o efeito foi criado um fundo, resultante de um protocolo estabelecido, entre outros, pelo Ministério da Cultura Francês, o Sindicato dos Editores Alternativos, o Centro Nacional do Livro, a Sociedade Francesa dos Autores da Escrita e por dez festivais apoiados em simultâneo por estas duas últimas entidades. A medida estará em vigor durante os próximos três anos, estando prevista a sua reavaliação ao final de dois e a sua eventual extensão a outros festivais subsidiados pelo Estado.