Greve dos trabalhadores da Fundação Casa da Música

Os trabalhadores da Fundação Casa da Música realizam esta sexta-feira um dia de greve pelo fim das condições precárias de trabalho que dizem arrastar-se há vários anos.

Entre as várias queixas contam-se "discriminações salariais, falsos contratos a termo e recibos verdes, horários de trabalho abusivos, ausência de carreiras, diferenças salariais astronómicas e uma completa inflexibilidade negocial por parte do Conselho de Administração", referem em comunicado.

Estas são algumas das conclusões a que chegaram depois de um plenário, realizado esta quinta-feira, onde dizem ter confirmado "por maioria esmagadora a sua insatisfação e lamentam ser necessário chegar a este ponto".

O atual Conselho de Administração, eleito em Junho passado, "mantém a postura dos anteriores e reforça-a, dizendo claramente: não há diálogo! Recusa negociar qualquer medida com os representantes legítimos dos trabalhadores, o que ficou completamente exposto na reunião de terça-feira passada, com a direção do CENA-STE (Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos)", acusam os representantes sindicais. .

O CENA-STE acrescenta que "depois de anos de negligência das entidades públicas e privadas que gerem a Fundação Casa da Música, esperava-se outra responsabilidade, outra consideração por quem conhece, vive e acredita no projeto da Fundação Casa da Música: os seus trabalhadores".

Os trabalhadores realizam uma concentração na Praça da Casa da Música, esta sexta-feira às 12 horas, e uma segunda ação de sensibilização pelas 20 horas.