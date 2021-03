Guilherme Blanc será o diretor artístico do Cinema Batalha

Helena Teixeira da Silva Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo equipamento cultural do Porto contempla duas salas, uma biblioteca, uma mediateca e um bar. Tem inauguração prevista para fevereiro de 2022.

Guilherme Blanc, até agora diretor artístico no departamento de Arte e Cinema da empresa municipal Ágora, será o futuro responsável pelo renovado Cinema Batalha, no Porto. Aliás, o ex-adjunto de Paulo Cunha e Silva na vereação da Cultura, e também de Rui Moreira, já desempenha essa função desde o início deste ano. O anúncio foi feito esta segunda-feira de manhã por Rui Moreira na reunião de Câmara.

A obra, projetada pelos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, e cujo investimento ronda os quatro milhões de euros, estará concluída no final deste ano. O novo equipamento tem inauguração prevista para o início de 2022.

"Uma instituição vocacionada para pensar a cultura a partir do cinema foi o que estabelecemos como meta; uma instituição que fosse também singular, e feita para o Porto de hoje, e para a forma como o cinema e a imagem em movimento se relacionam com o pensamento e a arte", explicou o autarca, antecipando a designação do edifício, que está arrendado à autarquia por um período de 25 anos.

"Queremos que o Batalha se afirme como uma organização ou centro cultural para o Cinema, e estabilizámos a nomenclatura: "Batalha Centro de Cinema".

Sobre a escolha de Guilherme Blanc, Rui Moreira esclareceu que "com a necessidade de dar início a todo o trabalho de gestão e programação para uma abertura no princípio de 2022, decidiu-se dividir o departamento da empresa municipal, que acumulava as duas áreas (o cinema e a arte contemporânea), e que o Guilherme dirigia, e criar um novo departamento exclusivo para o cinema e a imagem em movimento".

Abrir vários concursos públicos

PUB

Também presente na reunião de Câmara, Guilherme Blanc, que nos últimos anos assinou a programação da Galeria Municipal do Porto, do Festival Fórum do Futuro e da Cultura em Expansão, apurou a definição do bilhete de identidade do Batalha Centro de Cinema.

"Não pretende ter a missão exclusiva de programar cinema histórico, ou dedicar-se a estreias de filmes que entram no circuito comercial", ressalvou. A ideia é "estimular o conhecimento e fruição cultural através das múltiplas formas de fazer e pensar o cinema".

Para isso foi definida um eixo programático, que inclui sessões de cinema histórico e contemporâneo, apoio à investigação no domínio da História do Cinema e do pensamento crítico sobre imagem em movimento, parcerias com programadores da cidade ou acolhimento de festivais.

A literatura, a música e a performance terão também lugar neste Batalha, que irá apresentar-se com duas salas - Sala Grande, com 341 lugares, e Sala Estúdio, com 126 -, uma galeria, biblioteca, mediateca e bar.

A equipa está parcialmente constituída e, foi também anunciado, já a trabalhar desde janeiro. Ana David faz a curadoria, Salette Ramalho ocupa-se da gestão executiva, Joana Marques coordena o programa Cinema e Comunidade e Rodrigo Affreixo coordena a Biblioteca e a Mediateca. As áreas de programação, produção, comunicação e técnica, bem como a imagem e a identidade gráfica do novo projeto serão sujeitas a concurso público, anunciou também Guilherme Blanc.