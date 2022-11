Guimarães Jazz celebra vocalistas numa edição com forte cunho nacional

Rui Dias Hoje às 09:23 Facebook

Festival arranca na quinta-feira com o concerto de Dianne Reeves. Linda May Oh no lugar de Archie Shepp.

Na sua 31.ª edição, que se inicia já na quinta e se prolonga até dia 19, o Guimarães Jazz assegura um número recorde de músicos portugueses, representando metade do total. A homenagem aos vocalistas - um dos destaques deste ano - começa logo no primeiro concerto, com a lendária Dianne Reeves.

"O que inicialmente parecia impossível, afinal aconteceu" e Dianne Reeves vai abrir o festival no Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor. "Há muito jazz cantado nesta edição, o que é raro. Sempre fomos muito céticos em relação a vozes. Não é qualquer cantor que nos convence. Às vezes, andam na fronteira entre a música de casino e o jazz, e esses cantores não nos agradam muito", confessou Ivo Martins, programador do festival, que adiantou ainda que a Big Band da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) também terá cantores em vários temas e o projeto Porta Jazz (dia 13) inclui cantores.