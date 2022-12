Guimarães relembra Capital Europeia da Cultura dez anos depois

Rui Dias Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia em que se completam 10 anos sobre o espetáculo de encerramento de Guimarães Capital Europeia da Cultura, o palco do Centro Cultural recebe o espetáculo "Uma espécie de coisa", com direção artística de Rui Souza e Carlos A. Correia.

Passados dez anos, Guimarães relembra, nesta quarta-feira, no palco principal do Centro Cultural Vila Flor, o grandioso espetáculo de encerramento da Capital Europeia da Cultura (CEC). Desta vez são "apenas" 250 pessoas, entre músicos e elementos do coro, em vez dos cerca de 600 da edição original que Carlos A. Correia, diretor artístico, considera ter sido "um momento irrepetível, em que houve dinheiro para fazer coisas grandiosas na área da cultura". O espetáculo de 2022 pretende ser mais do que uma reposição do original "Então Ficamos". "Uma espécie de coisa" quer fazer uma resinificação à luz das transformações sociais que aconteceram na década que passou.

Em 2012, havia uma orquestra filarmónica, desta vez há nove baterias, outros tantos teclados, 19 guitarras elétricas, 14 baixos, 16 percussionistas com caixas e bombos, sopros, cordas, 110 músicos que vêm da clássica, do rock e da música popular. Nas vozes, Amélia Muge, que integrou o elenco do 2012, André Júlio Turquesa e João Neves somam as suas às dos 140 elementos do coro. Entre os instrumentistas, há alguns profissionais virtuosos, muitos amadores com qualidade e jovens que estão a "arranhar" os primeiros acordes. Rui Souza aceitou a tarefa de adaptar as partituras originais para que pudessem ser tocadas por estes músicos tão diferentes, "mantendo o esqueleto dramatúrgico: infância, religião, operários do Vale do Ave, família".