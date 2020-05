Guitarrista dos Queen hospitalizado após acidente de jardinagem

JN Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O guitarrista dos Queen Brian May foi hospitalizado esta semana após ter rasgado um músculo do glúteo num acidente de jardinagem. Músico brincou com a situação nas redes sociais.

"Não, o vírus ainda não me apanhou. Graças a Deus", escreveu Brian na sua página de Instagram, a acompanhar uma fotografia em que aparece com máscara no hospital.

"Consegui rasgar o músculo glúteo máximo durante um momento de jardinagem demasiado entusiasta. Não vou poder andar por uns tempos... Nem dormir sem ajuda, porque as dores são descomunais", disse o guitarrista, deixando um apelo aos fãs, naturalmente preocupados: "Por favor, não me mandem desejos de melhoras - preciso de algum silêncio curativo".