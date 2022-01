Gulbenkian e "la Caixa" apoiam projetos de inclusão social pela arte com 1ME

Hoje às 14:32 Facebook

As candidaturas para a 2.ª edição do PARTIS & Art for a Change, programa da Fundação Calouste Gulbenkian e da fundação espanhola "la Caixa" para apoiar projetos artísticos com impacto social, decorrem até 17 de fevereiro, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado pela Fundação Calouste Gulbenkian, lê-se que "as duas fundações voltam a alocar um milhão de euros ao apoio a projetos nacionais que demonstrem o papel que as artes podem desempenhar nos percursos de integração e na construção de comunidades mais justas e coesas".

O programa dirige-se a "entidades coletivas - públicas ou privadas sem fins lucrativos -, legalmente reconhecidas e sediadas em Portugal", que poderão apresentar projetos "transformadores de arte participativa, a implementar entre 2022 e 2025".

Os "mais inovadores projetos artísticos com impacto social, nas áreas das artes performativas, plásticas ou audiovisuais" receberão um apoio até um máximo de 25 mil euros por ano.

As candidaturas estão abertas até às 12 horas de 17 de fevereiro e, na quinta-feira às 11 horas, haverá uma sessão de esclarecimento na sede da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e com transmissão 'online', "para clarificar qualquer questão relacionada com as candidaturas".

A PARTIS & Art for a Change surgiu em 2020, resultado do trabalho que as duas fundações têm vindo a desenvolver nesta área.

Na 1.ª edição foram apoiados 16 projetos artísticos, com 1,5 milhões de euros, escolhidos entre 132 candidaturas.

Os 16 projetos escolhidos tiveram início em janeiro de 2021 e têm entre dois e três anos de duração.

Entre os projetos, estão "um grupo de teatro que junta surdos e ouvintes, uma companhia de artistas com mais de 60 anos, uma orquestra que integra crianças de três comunidades distintas na ilha de S. Miguel, um 'Trampolim' para jovens com predisposição para as artes circenses e performativas, uma metodologia de interpretação teatral para cegos e pessoas de baixa visão, entre muitos outros".

Aquando do anúncio dos projetos, a Fundação Calouste Gulbenkian destacou também "um interesse especial pelo tema do ambiente, com três projetos que cruzam as artes da terra, a natureza e as preocupações ambientais com as artes performativas, plásticas e visuais".

A Fundação Calouste Gulbenkian apoia, desde 2013, projetos de intervenção social pelas artes através do programa PARTIS - Práticas Artísticas para a Inclusão Social.

Ao longo de três edições "foram apoiados 48 projetos, num total de três milhões de euros de financiamento".

Nas duas primeiras edições, o PARTIS "abrangeu cerca de 13.500 participantes, envolveu mais de 700 organizações parceiras e resultou em quase 1000 apresentações públicas (espetáculos, instalações, exposições) que mobilizaram cerca de 230 mil espectadores".

Na primeira edição (2013/2016) foram apoiados 17 projetos, entre mais de 200 candidaturas, na segunda (2016/2018) 16, de 160 projetos recebidos. Na terceira edição (2019/2021) foram escolhidos 15 projetos, de 132 candidaturas.

Os projetos apoiados pela iniciativa PARTIS têm sido apresentados na mostra "Isto é PARTIS".

A iniciativa Art for Change, da "la Caixa", existe desde 2008 em Espanha e foi criada "com o objetivo de apoiar projetos artísticos que promovessem a transformação social".

Até hoje, receberam financiamento "421 projetos apresentados por entidades artísticas e culturais, no valor de mais de 6 milhões de euros, que abrangeram 62 mil participantes".