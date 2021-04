Guns N'Roses: Concerto adiado para 2022

Jorge Manuel Lopes Hoje às 10:27 Facebook

Atuação da banda americana em Portugal transferida para 4 de junho do próximo ano.

A digressão europeia de verão dos Guns N'Roses foi adiada para 2022, anunciou a banda no seu site.

Desta forma, a atuação em Portugal, no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, acontecerá 4 de junho.

A data nacional é a primeira da tour dos autores de "Welcome to the jungle" pelo Velho Continente. Uma jornada que se prolonga até 10 de julho e que passará também por Espanha, Suécia, Noruega, República Checa, Polónia, Países Baixos, República da Irlanda, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália.

Estes concertos contarão com a prestação de um convidado, o guitarrista texano de blues, rock e r&b Gary Clark Jr.