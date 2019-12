Guns N' Roses de regresso a Portugal

Hoje às 12:30 Facebook

Os Guns N' Roses anunciaram novas datas para a Europa e agendaram uma passagem por Portugal, a 20 de maio de 2020.

A banda de Axl Rose (vocais, piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado) vai tocar no Passeio Marítimo de Algés, onde tinham já tocado, em junho de 2017.

Desde o início da tour "Not In This Lifetime" em 2016, "os Guns N' Roses tocaram os seus hits em 160 concertos para mais de 5,5 milhões de fãs em estádios, arenas e festivais de todo o mundo", escreve, em comunicado, a promotora Everything Is New.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda quarta-feira, 18 de dezembro, a partir das 10 horas.

A digressão segue depois para os restantes países com paragem em Espanha, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Áustria, Itália, Suíça, Polónia, República Checa, Holanda e Irlanda.