Gus Van Sant estreia-se em palco em Lisboa

"Andy", a peça que assinala a estreia mundial em palco de uma obra de Gus Van Sant, o cineasta norte-americano autor de filmes como "Elephant" (2003) ou "Paranoid Park" (2007), será mostrada pela primeira vez no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. É a 23 de setembro, integrado na programação da BoCA, Bienal de Artes Contemporâneas 2021.

Aos 68 anos, Gus Van Sant é um dos mais aclamados autores do cinema de culto da cena mundial. Em setembro, ele é o nome que se destaca no arranque da temporada 2021-2022 do Teatro Nacional D. Maria II, com a estreia mundial do musical "Andy". A primeira criação para o palco do realizador norte americano poderá ser vista na Sala Garrett do D. Maria II de 23 de setembro a 3 de outubro, integrada na programação da BoCA, Bienal de Artes Contemporâneas 2021.

De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo TNDMII, Andy é "um espetáculo de teatro musical inspirado na figura de Andy Warhol e no seu esmagador talento para elevar a ícone as imagens, ao mesmo tempo que escalava, ele próprio, a um estatuto de celebridade mundial, enquanto persona e artista. No palco, Gus Van Sant reconstrói o passado de um Warhol em início de carreira, através de uma narrativa ficcional construída a partir de factos reais e de memórias, mas também com recurso à imaginação, tendo como pano de fundo o nascimento da Pop Art".

Com texto, encenação, música e letras de Gus Van Sant, Andy conta com uma equipa artística portuguesa, incluindo direção musical de Paulo Furtado (The Legendary Tigerman).

Carolina Amaral, Diogo Fernandes, Francisco Monteiro, Helena Caldeira, João Gouveia, Lucas Dutra, Martim Martins, Miguel Amorim e Valdemar Brito são os atores que sobem ao palco para interpretar personagens como a atriz Edie Sedgwick (1943-1971), o escritor norte-americano Truman Capote (1924-1984) ou crítico de arte Clement Greenberg (1909-1994), testando identidades, numa descontextualização da idade.

O espetáculo, produzido pela BoCA, conta com coprodução do Teatro Nacional D. Maria II, deSingel, Festival Romaeuropa, Onassis Foundation, Kampnagel, La Comédie de Reims e Teatro Calderón.