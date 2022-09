Gustavo Sumpta e Katerina Andreou na abertura do Circular

18.ª edição do festival vai espalhar as artes performativas por Vila do Conde. É de hoje a 24 de setembro.

A inauguração da exposição "Sob o signo do pneu", de Gustavo Sumpta, e a estreia nacional de "Zeppelin bend", da coreógrafa e música grega Katerina Andreou, abrem, hoje, a 18.a edição do Circular. Ao longo de oito dias, há mais cinco espetáculos, dois concertos, duas oficinas, um filme, uma conferência e o lançamento de um jornal. Isto para ver em seis locais da cidade, no Festival de Artes Performativas de Vila do Conde.

As premissas são as de sempre: experimentação e projetos que cruzem dança, teatro, música, cinema, performance e pensamento. "Espetáculos que nos interpelam", em "linguagens menos convencionais" e "formatos inusitados", explicou a diretora do Circular, Dina Magalhães.