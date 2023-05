Guy de Maupassant encontrou o norte nas paisagens a sul

Hoje às 16:31 Facebook

"A vida errante" é um clássico de viagens escrito por Guy de Maupassant em 1890 que ainda hoje nos seduz.

Poucos escritores exploraram com tamanha sageza os arroubos e perplexidades do mundo como Guy de Maupassant (1850-1893). Quando partiu, com 43 anos ainda incompletos, já deixara uma obra a vários títulos monumental, que continua a impressionar os leitores de hoje pelo modo como a agudeza psicológica e a contundente crítica social caminhavam a par.

Sem que tal belisque minimamente o interesse em obras maiores como "Bel-Ami" ou "Bola de sebo", "A vida errante" merece uma especial menção no contexto da sua obra pela humanização bastas vezes tocante da sua figura.

Em 1889, quando empreende as viagens que dão origem a este volume, Maupassant era já um homem doente. Detetada logo na década anterior, a sífilis de que padecia estava já numa fase galopante, provocando-lhe um estado de desconforto permanente. Para esse mal estar descontrolado, muito contribuiu também o bulício particular de Paris.

A exposição universal fez precipitar para a capital francesa hordas de visitantes, entusiasmados com a possibilidade de testemunharem "in loco" as mais recentes inovações no campo da tecnologia e da ciência. Era, todavia, sobre a recentemente inaugurada Torre Eiffel que recaíam as maiores atenções, para absoluto horror de Guy de Maupassant, que dedica à torre de aço palavras tão virulentas como divertidas.

De "carcaça metálica" a "esqueleto deselegante e desproporcionado", são infindáveis os apodos com que a mimoseia, como se quisesse concentrar na célebre estrutura o símbolo do que considerava ser a decadência incontornável da arquitetura do seu tempo, em puro contraste com o rigor e a classe que associava às outras eras.

Por isso, Maupassant parte de Paris rumo ao sul. Começa por procurar refúgio espiritual (e estético) na costa italiana, onde se compraz com as suas belezas naturais mas também a maioria dos edifícios, prosseguindo a sua sanha errante na Sicília. Aí, apaixona-se pelo caráter indómito das suas gentes, tão maltratadas através de muitas ideias apressadas postas a circular acerca da sua suposta inclinação para atividades ilícitas.

Quando chega ao norte de África, aventurando-se nas vastas planícies de Argel, Tunes ou Cairuão, é já um homem muito distante do ser enervado e frenético que iniciou o périplo. O norte chegara finalmente até si.



"A vida errante"

Guy de Maupassant

(tradução, posfácio e notas: Carlos Vaz Marques)

Tinta da China