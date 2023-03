Há 12 anos, as ondas gigantes da Nazaré entraram no mapa

Mariana Soares Hoje às 16:57 Facebook

Já pode ser visitada a exposição de multimédia "Naza 10", exposta no Convento Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia.

A inauguração da mostra ocorreu na vila piscatória que serviu, em 2011, de cenário a um dos maiores memoráveis acontecimentos da história do surf : a onda surfada pelo surfista norte-americano Garrett McNamara.

O espólio da autoria de Jorge Leal conta com 32 fotografias, filmes e projeções vídeo captadas durante o projeto Nazaré North Canyon. O fotógrafo esteve desde o primeiro dia envolvido na equipa que, juntamente com McNamara, alcançou o sonho de consagrar a Nazaré como um dos melhores locais de ondas gigantes do mundo.

Jorge Leal partilha agora o seu repositório com o público, através de uma mostra imersiva de registos fotográficos, projeções de vídeo e sons, que revelam não só a beleza da inquieta natureza do oceano, mas também os múltiplos desafios que os surfistas enfrentam para tentar gravar o seu nome na história do desporto.

A exposição pode ser visitada até 30 de abril.