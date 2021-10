Há 24 horas para ver balé

Catarina Ferreira Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Terça-feira, 19 celebra-se o Dia Mundial do Ballet. Um dia celebrado através de transmissões gratuitas, ao vivo, ao longo de 24 horas com companhias de balé de todo o mundo. O evento, em 2021, é organizado por The Australian Ballet, Bolshoi Ballet e The Royal Ballet, e levará espectadores aos estúdios de dança, de mais de 50 organizações em seis continentes.

As transmissões ao vivo oferecem acesso raro a aulas de companhias, ensaios, entrevistas com bailarinos famosos e muito mais. Este ano, além dos canais de YouTube e de Facebook de cada companhia participante, também se pode assistir a filmagens exclusivas no TikTok.

Os fãs de dança também podem ter representação no World Ballet Day através do desafio "Jump for Joy", partilhando nas redes sociais o seu melhor salto balético com o hashtag #WorldBalletDay.

Quem apresenta o desafio desta edição é o português Marcelino Sambé, bailarino principal do Royal Ballet, de Londres. Para participar, não é necessária experiência.

As transmissões podem ser vistas no site worldballetday.com. Para quem está no horário de Lisboa, as transmissões começam com a australiana Bangarra Dance Theatre, companhia de dança aborígene, à 1 da manhã, terminando com Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, a partir das 23 horas. Mas, os grandes destaques serão o Ballet Bolshoi a partir das 8 horas, The Royal Ballet às 11 horas, e o Ballet da Ópera de Paris, a partir das 13 horas.

A Companhia Nacional de Bailado também se une informalmente à iniciativa e transmite, via Facebook, ensaios a partir das 14.30 horas.

PUB

Na lista oficial de companhias convidadas estão também os asiáticos Hong Kong Ballet e The National Ballet of Japan, e os africanos Cape Town City Ballet e Joburg Ballet. Mas neste evento as grandes estrelas são os europeus que, além das instituições já mencionadas, trazem também La Scala Ballet, Mariinsky Theatre e Vienna State Ballet. Os americanos Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre e Ballet Nacional de Cuba também estão na lista.