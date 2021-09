Há 30 anos que cheiramos a "Teen Spirit"

Catarina Ferreira Hoje às 11:57 Facebook

Nirvana anunciam reedição de "Nevermind" no 30º aniversário. Formatos incluem edições super deluxe do icónico LP.

O baixista Krist Novoselic anunciou no início do verão o relançamento: "Vamos ter o "Nevermind" de 30 anos, mas ainda o estamos a montar", disse em entrevista à revista britânica "Uncut", dando também a entender que teria material inédito. E acrescentou: "Não quero estragar a surpresa".

Quando foi lançado a 24 de setembro de 1991, "Nevermind" dos Nirvana criou um terramoto no mundo da música. Trouxe o rock alternativo para o mainstream e quase da noite para o dia fez dos Nirvana a maior banda do mundo. O álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias, numa época em que a internet não existia, e é habitualmente considerado um dos melhores álbuns de sempre. Um fenómeno dentro do fenómeno que foi o ano de 1991, considerado por muitos o melhor ano da música popular.

A reedição especial do álbum "Nevermind" acontece a 12 de novembro, assinalando assim o 30º aniversário de um registo que contém êxitos como "Smells like Teen Spirit" e "Come as you are".

A reedição chega em várias versões, com destaque para a super deluxe, que inclui o registo de quatro concertos que documentam a ascensão meteórica da banda de Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl. São eles "Live in Amsterdam", captado em áudio e vídeo a 25 de novembro de 1991, no clube Paradiso, nos Países Baixos; "Live in Del Mar", gravado a 28 de dezembro do mesmo ano no Pat O'Brien Pavilion, no Del Mar Fairgrounds, na Califórnia; "Live in Melbourne", na Austrália, um set registado pela estação de rádio triple j a 1 de fevereiro de 1992 na sala The Palace, no subúrbio de St. Kilda; e "Live in Tokyo", Japão, documento da passagem pelo Nakano Sunplaza a 19 de fevereiro de 92.

O relançamento estará também disponível em oito LP de vinil preto de 180 gramas, numa edição que apresenta ainda um novo single de sete polegadas com "Endless, nameless" no lado A e "Even in his youth" e "Aneurysm" no lado B. Há ainda uma edição de cinco CD com um Blu-ray do concerto integral em Amsterdão, em áudio remasterizado. E não faltarão as edições standard digitais e de um único CD e LP.

A BBC celebrou recentemente os 30 anos de "Nevermind" com um novo filme sobre a passagem dos Nirvana pelas ilhas britânicas, intitulado "When Nirvana came to Britain".