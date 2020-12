JN Hoje às 00:01 Facebook

Ex-Beatle foi assassinado a 8 de dezembro de 1980. A sua influência não se apagou.

Terá sido a primeira morte de uma estrela da cultura popular causadora de luto global. Na noite de 8 de dezembro de 1980, à porta do edifício The Dakota, em Nova Iorque, John Lennon foi assassinado com quatro tiros disparados por um fã.

Lennon acabara de reativar a carreira musical após cinco anos de silêncio e vida doméstica ao lado de Yoko Ono. Em outubro, havia lançado o single "(Just like) starting over". Um recomeço brutalmente encurtado.

Ficaram os tempos tateantes com The Quarrymen. Os anos de revolução na música (e no resto) a bordo de The Beatles com Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Uma carreira a solo (ou melhor, em fusão com Ono) que parou em quase todas as estações entre a vanguarda blindada e os clássicos do rock "n" rol.

John Winston Lennon partiu há 40 anos. E aos 40 anos. Não foi uma personagem fácil, não escolheu os caminhos mais inteligíveis nem consensuais. Ousava, falhava, transcendia, confundia. A sua sombra permanece na música popular. Estas canções, pontos altos da sua discografia para lá dos Beatles, provam-no.