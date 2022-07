Há 50 dias de festivais em agosto e setembro

Quase não há dias sem algum lugar onde ver concertos, performances, cinema ou tudo junto.

Os meses de agosto e setembro vão decorrer entre palcos, com os quatro grandes festivais que ainda estão por acontecer - Sudoeste, Paredes de Coura, Vilar de Mouros e o novíssimo Kalorama, em Lisboa - a surgirem como cabeças de um cartaz onde cabem muito mais eventos.

Desde os que começam ainda nesta cauda de julho até ao Festival para Gente Sentada, em Braga, que remata esta temporada estival, no primeiro dia de outubro, há festivais para todos os gostos e carteiras. Os preços começam na reconfortante entrada livre e vão até ao passe diário de 145 euros do Meo Kalorama, que acontece este ano, pela primeira vez, no Parque da Bela Vista, em Lisboa - e que é o mais caro dos festivais de verão da "Primeira Liga".