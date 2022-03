Há esperança nas gerações futuras em "A cruzada"

João Antunes Hoje às 17:35 Facebook

Filho de Philippe ​​​​​​​Garrel volta à realização pela terceira vez.

As famílias cinematográficas não são caso raro no mundo, mas três gerações dedicadas a esta forma de expressão já é menos comum. É o que se passa com a família Garrel, em que o patriarca e grande ator Maurice Garrel foi sucedido pelo filho Philippe Garrel, nome fulcral do cinema francês de autor ainda em atividade, e a este seguiu-se o seu filho, Louis Garrel, havendo ainda algumas outras pequenas ramificações familiares, menos significativas.

O jovem Garrel começou por ser um ator de referência no cinema francês contemporâneo, conhecido por filmes como "As canções de amor", "Saint Laurent" ou "Godard, o temível". Atingida a maturidade, interessou-se pela realização. O terceiro trabalho, "A cruzada", chega esta quinta-feira às salas portuguesas.

No caso de "A cruzada", o ator e autor é também argumentista, tendo escrito a história original, verdadeiramente original deve dizer-se, em parceria com um dos grandes nomes do cinema mundial nessa categoria, um Jean-Claude Carrière falecido pouco depois, aos 89 anos e com uma fenomenal carreira, que inclui o trabalho com cineastas como Luis Buñuel, Milos Forman ou Marco Ferreri.

É nessa descendência que entronca a trama central de "A cruzada". Abel e Marianne, interpretados pelo próprio Garrel e pela sua mulher na vida real, Laetitia Casta, constituem um casal de uma certa burguesia francesa instalada. Um dia chegam a casa e descobrem, aos poucos, que o filho Joseph, de 13 anos, vendeu em segredo os seus bens mais preciosos, embora, em alguns casos, bastante fúteis.

Joseph não está sozinho. É acompanhado por muitas crianças de todo o mundo, que tomam essa decisão para angariarem fundos para salvar o planeta. "A cruzada" tem o dedo de Carrière, sem dúvida, mas Garrel defende a história que ambos criaram de uma forma simples, acentuando a ironia do tema central - e também do seu título. No fundo, o que o filme nos diz é que talvez seja tarde para os adultos, mas a esperança existe e reside nos mais novos, na geração que vai governar o mundo quando chegar a sua vez.



