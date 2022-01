Há fantasmas à beira do extermínio em "O filho de Saul"

João Antunes Hoje às 15:45 Facebook

Obra-prima do húngaro László Nemes pode agora ser vista na Filmin.

Como uma música que se ouve, um quadro que se contempla ou um livro em que se pega de novo, há filmes a que se regressa com o mesmo prazer. Um dos melhores filmes deste milénio, "O filho de Saul", é um deles e está agora disponível na Filmin.

A plataforma, nascida em Espanha, tem uma versão portuguesa, gerida no nosso país e onde, além de uma muito importante opção pelo cinema português, se podem ver filmes, documentários e séries que não encontra em mais lado nenhum.

László Nemes, o realizador de "O filho de Saul", nasceu em 1977 na Hungria, um país com uma imensa tradição cinematográfica, inclusivamente na diáspora, e também ele se radicou em França. Muito significativamente, andou anos à procura de financiamento por terras gaulesas, mas sem resultados.

Em boa hora Nemes voltou ao seu país e conseguiu montar este projeto, que lhe valeria o Grande Prémio do Júri de Cannes, o BAFTA e o Oscar para Melhor Filme Estrangeiro. Na origem da recusa francesa poderá estar no entanto o facto de se poder pensar que é "mais um" filme sobre a Segunda Guerra Mundial.

Se é verdade que há uma overdose de obras sobre o tema, como se vê pelo número de livros com Auschwitz no título, os campos de extermínio nazi são algo que nunca se deve esquecer. "O filho de Saul" passa-se precisamente em Auschwitz, onde Saul (interpretado por Géza Röhrig) é membro dos sonderkommando. Judeu húngaro, sabe que a sua hora vai chegar, mas trabalhar para os nazis permite-lhe protelar essa situação.

Tendo como trabalho levar os prisioneiros para o "duche" e retirar os cadáveres depois de gaseados, descobre um dia o corpo de um jovem que, tomando-o como seu filho, tentará esconder até lhe conseguir um funeral digno, expiando assim a culpa de não ter conseguido tomar conta do seu próprio filho.

Mas, muito mais do que a "história" do filme, o que torna "O filho de Saul" uma obra única é o dispositivo fílmico de László Nemes: a personagem central sempre em primeiro plano, o fundo quase sempre desfocado, como fantasmas à beira do extermínio, um impressionante trabalho de som. É um filme para ver no cinema mas que, se não o viu na altura da estreia, não pode agora perder em casa.

