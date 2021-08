Jorge Manuel Lopes Hoje às 13:28 Facebook

Postais ilustrados para o verão, a poesia que há na escrita por inteligência artificial, um inédito de Simone de Beauvoir a caminho. E música, do UK garage ao r&b.

O UK garage, o género que, no final do século XX, ajudou a trazer de novo champanhe e variedade de género e de tons de pele para a pista de dança, continua vivo e recomendável. DJ Q, veterano desta estética, acaba de lançar "I can't stay", com a voz de Shola Ama (que também estava lá, na explosão inicial) e ajuda na produção do californiano Hans Glader. Coloque no frigorífico e use ao final da tarde.

I Can't Stay by DJ Q, Shola Ama & Hans Glader

O preceito para a 21.ª mostra coletiva em 11 anos de vida da portuense Ó! Galeria é simples, remete para os tempos atuais forçosamente (ainda) atomizados, é generoso e abre as portas ao imprevisto. Em "No man is an island" (alusão a obra do século XVII do poeta inglês John Donne), um lote de ilustradores foi incumbido de convidar outros tantos artistas da mesma área. As parelhas resultantes deviam produzir obra que espelhasse a colaboração, fosse na temática, nos materiais, nos estilos. O leque de artistas, nacional e internacional, inclui nomes como Carolina Celas (que trabalhou com Inês Viegas de Oliveira), Susie Hammer (em colaboração com o Gabinete Exquisito), Marta Madureira, (que convidou Catarina Gomes), Mariana, a Miserável, Júlio Dolbeth, Leonor Zamith, Maria Herreros, Yara Kono, Clara Não, Elena Mompó, Maria Miguel Cardeiro, Lord Mantraste, Elies e Filipa Beleza. "No man is an island" pode ser visitada até 9 de setembro, tanto no espaço físico da Ó! Galeria como nas respetivas redes sociais.

Está a chegar às livrarias uma obra inédita de Simone de Beauvoir, vinda de 1954. Em "The New Yorker", Merve Emre escreve sobre a tradução inglesa de uma história de amor. Em português chamar-se-á "As inseparáveis" e será editada em setembro pela Quetzal.

A escritora canadiana-americana Vauhini Vara meteu-se em águas turvas mas fascinantes: experimentou o modelo GPT-3 (iniciais de Generative Pre-Trained Transformer 3), que procede à escrita por inteligência artificial. Depois de o sistema tomar conhecimento do seu estilo de escrita, Vara forneceu uma série de frases de arranque para o GPT-3 construir textos sobre um tema nunca abordado pela autora: a morte prematura da irmã. Os resultados leem-se na revista "Believer".

Também se encontram alusões à realidade virtual no vídeo de "Bouncin", de Tinashe. A canção, saída do quinto álbum, "333", é r&b com um núcleo incandescente rodeado de corredores instrumentais gélidos. Daqui já não se sai.