Há greve em Hollywood e as suas séries preferidas estão em risco

Os argumentistas de Hollywood iniciaram uma greve, esta terça-feira, após o sindicato do Writers Guild of America ter falhado um acordo remuneratório com os produtores de cinema e televisão norte-americana. É a primeira greve de argumentistas em 15 anos e pode afetar a produção de séries e filmes.

Os "talk shows" noturnos, fortemente dependentes da escrita de comédia baseada em eventos atuais, serão os primeiros a sentir o impacto da greve, de acordo com a "Associated Press". Programas como o "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e "Jimmy Kimmel Live!" terão novos episódios na próxima semana, mas, depois, terão de lançar episódios repetidos.

O impacto nas séries de televisão, por sua vez, demorará algum tempo a manifestar-se, uma vez que tendem a ter roteiros concluídos com muitos meses de antecedência. Assim, a produção de roteiros finalizados pode prosseguir conforme planeado, ainda que sem o benefício de alterações de última hora.

Os espectadores podem não perceber os efeitos da greve até muito tempo depois desta terminar. As programações de serviços de streaming de vídeo, como a Netflix e a Amazon Prime Video, não estarão diferentes na próxima semana, mas não se sabe como ficarão durante os próximos meses, uma vez que esta é a primeira greve de argumentistas da era do streaming. Porém, é possível que, como na última greve de 2007-2008, algumas séries possam ser encurtadas.

Por outro lado, programas de televisão de realidade improvisada, como o "Big Brother", podem aumentar a produção.

Streaming no centro da disputa

Segundo o sindicato, mesmo com o aumento dos orçamentos das séries, a remuneração dos roteiristas diminuiu.

O uso de equipas mais pequenas para períodos mais curtos tornou mais difícil obter rendimentos sustentados. Além disso, o número de argumentistas a trabalhar nas condições mínimas estabelecidas pelo sindicato passou de cerca de um terço para cerca de metade na última década. "Nas equipas de televisão, cada vez mais escritores estão a trabalhar no mínimo, independentemente da experiência, muitas vezes durante menos semanas", revelou o sindicato num relatório publicado em março.

A falta de um calendário sazonal regular no streaming deprimiu ainda mais os salários e os aumentos salariais anuais programados sob o contrato atual ficaram bem aquém dos aumentos da inflação.

De acordo com a "Variety", o rendimento semanal para um argumentista de uma série de televisão na temporada 2019-2020 foi de 4546 dólares (equivalente a 4146 euros). Os argumentistas trabalham, em média, 29 semanas num programa por 131 834 dólares (120 243 euros) anualmente ou 20 semanas num programa de streaming por 90 920 dólares (82 926 euros). Para um escritor-produtor, o valor é de 6967 dólares (6354 euros) por semana.

Séries encurtadas e eventos cancelados: o que aconteceu nas greves anteriores

Os argumentistas entraram em greve seis vezes, mais do que qualquer grupo em Hollywood. A primeira surgiu em 1960, uma paralisação do Writers Guild que durou quase cinco meses. Seguiram-se greves em 1973, 1981 e 1985. A paralisação mais longa, que durou exatamente cinco meses, ocorreu em 1988.

A greve de 2007-2008 levou à suspensão de programas como o "Saturday Night Live", que ficou sem novos episódios durante a greve, demitindo muitos funcionários no processo. Algumas temporadas de séries como "Lost", "Breaking Bad" e "Gossip Girl" foram encurtadas, levando a várias histórias incoerentes e finais apressados. Além disso, a greve interrompeu todo o ciclo de entregas de prémios. Muitas organizações foram forçadas a cancelar cerimónias, como o "SAG Awards" e o "Film Independent Spirit Awards". Os Globos de Ouro foram reduzidos a uma conferência de imprensa. Apenas os Oscars tiveram diferente sorte, porque a greve terminou 12 dias antes do evento.

A greve foi resolvida após três meses. Entre as principais concessões que os argumentistas obtiveram estavam os requisitos de que programas de streaming incipientes teriam de contratar argumentistas do Writers Guild se os seus orçamentos fossem suficientemente grandes. Foi um dos primeiros prenúncios de quase todas as lutas trabalhistas do entretenimento nos anos que se seguiram.