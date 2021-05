Catarina Ferreira Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Instituição tem coordenados de 46 designers nacionais e espólio de múltiplas empresas têxteis.

"Já não era sem tempo o Porto ter um Museu da Moda", diz Luís Pereira, curador do novo Museu da Moda e do Têxtil em Portugal, inaugurado ontem ao fim da tarde, no complexo World of Wine, em Vila Nova de Gaia.

"Normalmente faz-se um museu quando se tem um espólio. O que aconteceu aqui foi um processo inverso: nós tínhamos o local e faltava-nos o espólio" disse o curador ao JN.