Há histórias com um olhar feminino para ver no pequeno ecrã

Começa hoje a segunda temporada de "Contado por Mulheres"

A ficção portuguesa está em grande. Com filmes a estrear em sala quase todas as semanas, e na próxima vem aí o díptico de João Canijo, "Mal Viver" e "Viver Mal" e uma série nacional da Netflix também a chegar este mês, "Rabo de Peixe", Maio é o tempo da segunda temporada de "Contado por Mulheres", uma série de cinco telefilmes produzidos pela Ukbar Filmes e pela RTP.

O ponto comum entre os cinco trabalhos é a escolha de outras tantas obras literárias marcantes e a produção ancorada no apoio regional, neste novo ciclo centrada no interior centro do país, uma regionalização da produção audiovisual que também não é de negligenciar.

Assim, a partir de hoje e todas as cinco quartas-feiras deste mês, o espetador poderá contar com ficção falada em português, em horário nobre e com uma grande variedade de temas, de estilos e de olhares, em função das cinco realizadoras escolhidas.

O grupo de cinco filmes tem início hoje (RTP1, 21h00), com "Serpentina", baseado no livro homónimo de Mário Zambujal. Rodado em Oliveira do Hospital, o telefilme foi realizado por Laura Seixas, uma jovem já com percurso internacional e que trabalha atualmente na sua primeira longa-metragem.

Um guionista à procura de inspiração, um ator fracassado a tentar voltar à ribalta, uma mala de dinheiro escondida numa chaminé e um grupo variado de maus da fita e mulheres fatais estavam na base do livro de Mário Zambujal, que a realizadora adapta num estilo próximo de Tarantino. São clichés mas é de propósito, num telefilme a que o JN teve acesso, que se vê de um fôlego e cumpre os seus propósitos de entretenimento.

Salvador Nery, Joana Pais de Brito e Francisco Froes são os ingénuos que se vão safar sem saber como da perseguição das também ineptas personagens interpretadas por Sónia Balacó, Jorge Corrula e Eduardo Madeira.

O ciclo segue no dia 10 com "Jogos de Enganos", de Rita Barbosa, baseado em "Pequenos Burgueses", de Carlos de Oliveira. A 17 será a vez de "O Pio dos Mochos", de Diana Antunes, inspirado no livro "Contos Vermelhos", de Soeiro Pereira Gomes. Para 24 está reservado "Há-de Haver uma Lei", nova realização da atroz Anabela Moreira, que adapta o livro homónimo de Maria Archer. E, para fechar este segundo ciclo, a 31 será exibido "A Hora dos Lobos", estreia na realização da experiente atriz de teatro e cinema, Maria João Luís, que adapta aqui o livro "Alcateia", de Carlos de Oliveira.

São várias viagens ao Portugal que fomos, durante o século XX, comédias ou dramas sempre com o intuito de entreter ao mesmo tempo que nos dizem algo, transmitindo mensagens, imagens ou sentimentos de alguns vultos da nossa literatura. E sempre segundo um olhar feminino, numa altura em que a modalidade dos Estudos Fílmicos tanto aborda o chamado "male gaze" (olhar masculino) no cinema mais clássico.