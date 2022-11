Há muita gente a "Amar Amália" e o projeto quer internacionalizar-se

Espetáculo chega no sábado no Altice Forum Braga, depois de uma passagem por Paris. Cuca Roseta sublinha a forte carga emotiva e sonha com digressão à escala mundial.

Os poemas cantados e celebrizados por Amália Rodrigues continuam sem cair no esquecimento e são, agora, eternizados com as novas vozes do fado - e não só.

Depois de pisar solo internacional, numa passagem por Paris, em França, o projeto Amar Amália está de volta ao país e apresenta-se, amanhã à noite, no Altice Forum Braga, com Aurea, Cuca Roseta, Marco Rodrigues, Marisa Liz, Paulo de Carvalho e Sara Correia. Depois, segue para o casino do Estoril, a 25 deste mês, sem Aurea no cartaz.