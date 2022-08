Há muita música grátis, e outros prazeres, nas romarias de verão

Muitas estrelas vão passar pelos palcos das festas populares, onde a religião convive com o arraial profano.

Bárbara Bandeira, Mickael Carreira, Anjos, Tony Carreira, Calema, José Cid, Diogo Piçarra, Carolina Deslandes: a lista de cantores e bandas é longa e para todos os gostos. Concertos que pode ver este verão - acima de tudo, gratuitamente -, se for a alguma das dezenas de romarias que enchem o calendário.

Este ano, os promotores das festas sentem a expectativa do regresso, depois de dois anos de paragem. "As pessoas estão muito ansiosas pela festa e perguntam se vamos ter o fogo, se vamos a ter a procissão", disse ao JN Sérgio Soares, juiz da confraria de Nossa Senhora de Porto d"Ave, na Póvoa de Lanhoso, que organiza aquela que é conhecida pela Romaria dos Bifes e dos Melões, com ponto alto no primeiro domingo de setembro.