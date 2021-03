Há mundos novos ainda por admirar

Sérgio Almeida Hoje às 14:13 Facebook

Longe do voluntarismo incipiente que o caracterizou durante anos a fio, o segmento das publicações online gratuitas na área da Cultura está cada vez mais apelativo. Da "Blimunda" à "Philos", há abundantes exemplos de revistas digitais que merecem leituras atentas.

Parece impossível, mas, para lá do lodaçal cibernético que alastra a toda a velocidade, é possível encontrar ainda espaços virtuais nos quais é possível navegar sem 'banners' sinistros, 'cookies' intragáveis ou rastreadores mais implacáveis do que um espião soviético na época da Guerra Fria.

Libertas desses apetites indesejáveis precisamente pelo facto de se dirigirem a "uma imensa minoria", as publicações na área da Cultura são bastiões de resistência, mas também espaços de criatividade e autênticos fóruns em que a reflexão e a liberdade caminham quase sempre a par.

Todos esses predicados estão por demais evidentes na "Blimunda", a publicação mensal da Fundação José Saramago que, desde 2012, procura "dialogar com os leitores, propor assuntos pertinentes e alimentar a memória daqueles que fizeram e fazem da Cultura um lugar a ser sempre visitado".

Escrito por José Saramago em 1981, o livro "Viagem a Portugal" está em destaque no novo número da "Blimunda" Foto: Direitos reservados

Já na 101ª edição, a revista (agora disponível https://blimunda.josesaramago.org/.) proporciona em cada número um conjunto de artigos de indiscutível interesse, não forçosamente relacionados com a obra do Nobel da Literatura português.

Neste número, por exemplo, (o primeiro disponível numa página web e não no formato pdf, como os anteriores) é possível ler-se um artigo que o jornalista António Costa Santos escreveu em 1981 a propósito do livro "Viagem a Portugal", saído nesse ano.

Todos os números do boletim estão disponíveis para consulta gratuita.

A Philos (https://revistaphilos.com/category/literatura-portuguesa/) é uma publicação da União Latina versada em estudos literários que, todavia, rejeita os academismos excessivos. Nos seus artigos tanto podemos encontrar um poema esquecido de Ana Hatherly como uma crítica a um livro de contos de Lucia Berlin. Apesar da publicação demasiado espaçada entre os artigos e da ausência de uma componente noticiosa mais assertiva, o grafismo sóbrio e o cuidado na escolha dos textos validam uma visita.

"Philos" é uma publicação da responsabilidade da União Latina Foto: Direitos reservados

A fantasia, a ficção científica e o terror nunca foram géneros benquistos pela 'intelligentsia' portuguesa, talvez por se recusar sempre aos maneirismos e tiques em que esta é versada. E, todavia, eles (os géneros, bem entendido) existem. O circuito do fantástico lusitano tem na revista Bang (https://revistabang.com/?cn-reloaded=1) um dos seus lídimos representantes. Também presente em suporte físico, já com 28 números, a Bang! (que já atribuiu prémios literários) continua com grande fulgor. Os cultores destes géneros encontrarão ampla matéria de interesse nos conteúdos de acesso gratuito que são fornecidos, incluindo contos integrais, passatempos e noticias. O projeto da Bang! é pertença da Saída de Emergência, uma editora particularmente atenta a estes universos, de que é exemplo a coleção homónima.

Os fãs do fantástico e do terro têm na Bang! um aliado precioso Foto: Direitos reservados

Os dedos de uma só mão chegam (e sobram) para contarmos os projetos literários luso-brasileiros que conseguiram adquirir alguma relevância. É contra esta ausência de tradição bilateral que a Gueto (https://revistagueto.com/) procura combater. Online desde novembro de 2016, a revista propõe-se publicar contos, poemas, ensaios, crónicas e recensões de autores portugueses e brasileiros contemporânea, mas a prevalência destes últimos é esmagadora, o que colide de forma flagrante com a essência do projeto. Ainda assim, é indesmentível o esforço dos seus promotores em proporcionarem conteúdos novos todos os dias, a que se soma a edição trimestral de uma revista em formato físico.

"Gueto" assume-se como um projeto literário luso-brasileiro Foto: Direitos reservados

Quem procura publicações digitais especializadas na literatura para os mais novos, irá decerto por dar empregue a visita à Casa do João (https://acasadojoao.online/). Da responsabilidade do escritor e editor João Manuel Ribeiro, esta é uma página em que encontramos conteúdos adaptados aos pais como aos filhos. Se os primeiros irão ver motivos de interesse nos artigos de opinião ou nos conselhos pedagógicos, os mais novos tenderão naturalmente a prestar mais atenção aos jogos ou aos contos. O site é, na verdade, apenas uma das várias valências de um projeto que também possui uma revista, um podcast e um blog.