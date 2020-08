Há ouriço  mais raposa do que eu?

Helena Teixeira da Silva Hoje às 20:16 Facebook

Um livro extraordinário setenta anos depois da sua publicação original

A metáfora que abre este livro é tão irresistível, pela sua simplicidade e brusca eficácia, que o próprio autor haveria mais tarde de suspirar ter-se arrependido de usá-la: "A raposa sabe muitas coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante."

É só isto e é tudo a partir disto, deste fragmento do poeta grego Arquíloco cuja interpretação permanece controversa. E daí viaja-se num maravilhoso ensaio sobre Leo Tolstoi e sobre ciência histórica, na implícita barca do pluralismo enquanto pensamento filosófico de Isaiah Berlin (1909-1997).

Voltemos ao espírito animal. Literalmente: por mais manhas que a raposa tenha, o ouriço tem um único mas definitivo recurso para se defender dos seus intentos em trespassá-lo. Mas Berlin dá-lhe um sentido figurado para dividir os homens entre ouriços e raposas: os ouriços "associam tudo a uma visão única central", a partir de cujos termos "compreendem, pensam e sentem"; já as raposas "perseguem muitas pontas, frequentemente não relacionadas e até contraditórias", num pensamento "disperso ou difuso" que se agarra "à essência de uma vasta diversidade de experiências e objectos".

Um ouriço vê apenas uma coisa, em torno da qual organiza o seu pensamento - é um monista. Uma raposa vê muitas coisas abraçando a fertilidade do caos - é um pluralista.

A frase de Arquíloco é só a chave de ignição para uma análise profunda a Tolstói, tencionando demonstrar que ele era "por natureza uma raposa, mas acreditava ser um ouriço". Enquanto Dostoiévski era uma raposa irredutível, o autor de "Guerra e Paz" forçou-se a entrar no armário.

Foi Tolstsói um extraordinário romancista mas fantasioso historiador, como um quase consenso crítico postulou depois da publicação de "Guerra e Paz"? Isaiah Berlin põe o consenso em causa e dedica-se a levar a posição do escritor russo face à História tão a sério como ele desejou - e não como um charlatão, como lhe chamou Turgueniev juntando-se a um numeroso coro.

Os leitores de "Guerra e Paz" irão deleitar-se, os historiadores irão contrapor teorias da ciência histórica, mas serão os mais familiarizados com Isaiah Berlin que mais bem entenderão este ensaio como um límpido efluente do seu pensamento filosófico.

Berlin, que ficou famoso pelas suas palestras, começou a carreira como filósofo académico, transformou-se num historiador de ideias e acabou reconhecido como um orador magistral que deu uma vasta contribuição para a filosofia política. Ele não só pôs em causa o deslumbramento do iluminismo com obsessão da razão enquanto fabricante de "respostas únicas" (monistas) para compreender o "quebra-cabeças cósmico", como lhe identificou as raízes do totalitarismo e da violência que haveria de desgraçar o século XX.

Ao contrário, o pensador recorreu ao contra-iluministas para sustentar que, não sendo a história uma ciência exata como a matemática, também a filosofia política não pode chegar a respostas racionais únicas para concluir um sistema de valores morais. Pelo contrário, é o pluralismo que permitirá a tolerância ao pensamento diferente e até difuso, logo a uma hipótese de harmonia.

Originalmente publicado em 1953, o livro agora com nova edição em português permanece um fusível num quadro de pensamento.