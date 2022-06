Há sátira à memória na poesia de Sérgio Almeida em "Revolver"

JN Hoje às 11:58 Facebook

Novo livro de jornalista do JN chega às lojas.

Chegou às livrarias "Revolver", o quarto livro de poesia de Sérgio Almeida, jornalista do JN.

Com edição da Guerra & Paz, "Revolver" tanto investe pela sátira social e política como pelo nonsense, levantando questões relacionadas com a fé, a existência e as relações humanas.

Nas palavras do autor, trata-se de "um exercício memorialístico em tons de poesia sobre a matéria de que somos feitos. Um abrir e fechar constante das gavetas do passado que milagrosamente nos devolve um (quase) sorriso. Calma, 'o passado já lá vem'."

Acerca da poesia de Sérgio Almeida contida em "Revolver", Valter Hugo Mãe apontou: "Feita de pranto ou desalento, é mais da ordem de uma angústia questionadora que procura tanto diagnosticar quanto denunciar".

Além da obra poética, o percurso literário de Sérgio Almeida inclui novelas, contos e trabalhos na área infanto-juvenil.

Em 2014 foi-lhe atribuído o Prémio Escritaria e sete anos depois o Prémio Internacional César Vallejo, da Unión Hispanomundial de Escritores.