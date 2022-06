Há saudades das histórias futuras em "Armazém central"

F. Cleto e Pina Hoje às 15:06 Facebook

Ventos de mudança no Canadá rural do início do século passado.

Canadá, Notre-Dame-des-Lacs, década de 1920. Uma pequena comunidade rural perde uma das suas referências, o dono do único armazém da povoação. Com a existência ameaçada, a população recebe com surpresa e desconfiança a solução encontrada por Marie, a viúva: assumir ela o negócio que até aí era do marido. Porque ela é mulher e porque as mulheres são para ficar em casa a tratar dos filhos ou para trabalharem no campo quando os homens vão para os bosques. A esse primeiro sinal de mudança, outros se irão juntar, nomeadamente a chegada de um estrangeiro, Serge, que correu meio mundo e traz hábitos diferentes.

Crónica rural, terna e divertida, sensível e muito humana, "Armazém central" chega agora ao fim na edição portuguesa da Arte de Autor. Desta forma, 18 meses, nove álbuns, dois invernos e mais de 700 páginas depois, conclui-se uma das mais sublimes crónicas aos quadradinhos que a banda desenhada nos ofereceu neste século.

Nela, Loisel e Tripp acima de tudo falam da vida, da sociedade, das cedências, das descobertas, das desconfianças, dos avanços e recuos, das surpresas e das relações, de religião e política, de trabalho e de lazer, num tom tranquilo e meigo, que nos levou a (re)conhecer Marie e Serge, sim, mas também Gaëtan, Adèle, os irmãos Latulippe, as beatas da aldeia, Noël, o padre Réjean e outros que já sentíamos como parte da família.

Neste díptico final, mais do que unir pontas soltas ou terminar em apoteose, Loisel e Tripp, com vinhetas sobrecarregadas de diálogos que guiam o leitor ao longo da página contra convenções e hábitos para se focarem no que é mais importante, ou em pranchas mudas em que os olhos se espraiam em busca dos pormenores deliciosos, continuam apenas a narrar a vida em Notre-Dame-des-Lacs tal e qual ela é: verdadeira e profundamente humana, com os extremos que se tocam, os altos e baixos que todos temos, os ventos de mudança e de progresso, lentamente a fazerem o seu trabalho.

Como brinde - ou profunda maldade - encerram este livro com um álbum fotográfico da década seguinte, espreitando apenas nestas imagens o que aconteceu depois, deixando os leitores saudosos dessas histórias futuras não contadas.



Armazém central: As mulheres/ Notre-Dame-des-Lacs

Loisel e Tripp

Arte de Autor