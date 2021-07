Há sexo e morte no Coliseu Porto

Érica Mesquita Hoje às 13:11 Facebook

Amor, liberdade, fé, felicidade, identidade, sexo e morte. São estes os temas escolhidos para o conjunto de conversas da iniciativa "Quanto mais debates...", que acontecem quinzenalmente na Sala 2 do Coliseu Porto Ageas, com moderação do criador da iniciativa, Marcos Cruz.

A duas discussões do fim - uma já hoje, 5 de julho, sobre o sexo; a última no dia 19 sob o tema da morte - Marcos Cruz diz ao JN que a ideia lhe surgiu quando se sentiu "um mero espectador perante a crescente polarização da sociedade."

Ao longo de uma hora e meia, "sem-abrigo e empreendedores, crianças e reformados, profissionais liberais e profissionais do sexo, músicos, escritores, sete convidados em cada conversa", reúnem-se no Coliseu para "partilhar o que sentem e pensam sobre cada tema, num quadro de respeito, abertura e empatia".