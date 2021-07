Há um cemitério de arte às portas de Salamanca - e hoje é dia de funeral de Josete Fernandes

Érica Mesquita Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Na noite de hoje, 16 de julho, a artista portuguesa Josete Fernandes vai enterrar a sua obra de arte "Parideira", numa celebração fúnebre no cemitério de arte de Morille. Evento integra a programação do festival transfronteiriço PAN.

Por mais bizarro que possa parecer, abundam os artistas que preferem enterrar as suas obras num cemitério do que expô-las num museu.

É para isso que existe o cemitério de arte de Morille, o único existente na Europa, 20 quilómetros a sul de Salamanca e a uma hora e meia da fronteira de Vilar Formoso.

Tudo começou em agosto de 2001, depois da morte em Paris do filósofo francês Pierre Klossowski. Os artistas Domingo Sánchez Blanco e Javier Utray procuravam algo diferente para fazer com as suas cinzas. Em conversa, Manuel Ambrósio Sánchez, à época autarca de Morille, revela a Sánchez Blanco que pretende construir algo novo na cidade. É então que Blanco tem a ideia de criar um cemitério de arte onde poderiam colocar também as cinzas de Pierre Klossowski.

O cemitério foi inaugurado quatro anos depois com o enterro das cinzas de Klossovski, numa cerimónia concebida por Sánchez Blanco, a que se juntaram as exéquias de um Pontiac Grand Prix, um projeto de Javier Utray. Desde então, múltiplos artistas têm participado neste projeto: Fernando Arrabal, Isidoro Valcárcel Medina, Germán Coppini, José Luis Coomonte, etc.

Este ano, e como parte do programa do PAN, Festival Transfronteiriço de Poesia, Património e Arte de Vanguarda, a artista portuguesa Josete Fernandes entra para esta lista ao enterrar uma obra sua, intitulada de "Parideira". O enterro da obra em Morille realiza-se hoje, 16 de julho, pelas 21 horas.

O PAN é um evento nascido em Morille em 2003, desenvolvendo a sua ação em territórios desfavorecidos de Espanha e Portugal, utilizando os espaços públicos ou privados que se considerem minimamente adequados para divulgar artes e artistas. Este ano, o evento decorre de 20 a 22 de julho sob a temática "Caminhos".

PUB

Josete Fernandes Foto: Direitos reservados

O concluir de um ciclo de vida

Em conversa com o JN, Josete Fernandes revela que descobriu esta iniciativa precisamente quando participou na última edição do PAN, em 2019, no lado espanhol. "A ideia deixou-me logo fascinada. Candidatei-me, eles gostaram do meu trabalho, fui aceite e iniciei logo o projeto para o enterro da 'Parideira'."

"Quando soube do cemitério, soube logo que a 'Parideira' era a obra ideal", prossegue a artista. "O quadro representa o gozo da vida, os prazeres, os sabores e dissabores da existência, que materialmente sabemos que tem um fim. Então, à minha inquietude perante a morte, tentei responder com o levantar de uma nova mulher, de uma nova vida, que não substituindo a anterior, minimiza o sentimento de perda."

Com o enterro da obra, Josete Fernandes deseja passar uma mensagem. "Quero sublinhar o cumprimento do ciclo da vida e relembrar de que o fim de um ciclo é sempre o início de um outro, mais forte e mais perfeito."

"Para muitos é um museu mausoléu, um lugar digno onde se colocam obras de arte, mas a meu ver é também uma forma de guardar a arte como nos guardamos a nós próprios", refere a criadora sobre o motivo de decidir sepultar uma obra no cemitério, ao invés de a expor num museu ou numa galeria.

A partir desta noite, a "Parideira" junta-se então às cinzas de Klossovski, ao Pontiac Grand Prix, à camisola da seleção e a uma bola enterradas pelo treinador Vicente del Bosque quando Espanha se sagrou campeã do Mundo de futebol masculino.