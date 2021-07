Há um filme de 14 horas para ver no Porto

João Antunes Hoje às 14:50 Facebook

"A flor", do argentino Mariano Llinás, estreia-se hoje no Trindade.

Se gosta de experiências cinematográficas radicais, então "A flor" é o filme que tem de ver. Trata-se da segunda obra de fundo - termo aqui perfeitamente aplicado - do cineasta argentino Mariano Llinás que, depois de várias curtas-metragens, decidiu passar em 2008 para o outro extremo da duração de um filme com "Historias extraordinarias", então "apenas" com quatro horas e cinco minutos de duração. Um exercício experimental na forma de contar uma história, algo que continua, de forma ainda mais arriscada, em "A flor".

Para perceber melhor o propósito do realizador e a estrutura da sua obra, nada melhor do que assistir ao vídeo (curto, pode estar sossegado) que Llinás decidiu oferecer a todos os que ainda têm dúvidas sobre se devem ou não aceitar o desafio.

LaFlor_Trailer_Realizador from Nitrato Filmes on Vimeo.

O problema que se coloca a estas produções é precisamente a sua duração e como é que pode ser proposto ao habitual espectador de cinema. Em 1971, Jacques Rivette, um dos nomes mais radicais da Nouvelle Vague francesa, muito ligado também ao teatro, realizou "Out one, noli me tangere", com 12 horas e 56 minutos, mas o filme seria projetado apenas uma vez, durante um fim de semana com os amigos, dando lugar no ano a seguir a uma remontagem do material, intitulada "Out one: spectre", com apenas quatro horas e 13 minutos.

Hans-Jurgen Syberberg, um dos cineastas mais respeitados do Novo Cinema alemão, realizou em 1977 "Hitler - Um filme da Alemanha", com sete horas e 22 minutos, mas o filme passaria sobretudo em festivais e retrospetivas. Também sem estreia comercial entre nós, "Le soulier de satin", que Manoel de Oliveira realizou entre Portugal e França em 1985, durava seis horas e 50 minutos porque seguia à letra a peça de Paul Claudel que, também ela, fora raramente posta em palco.

Mas nesta lista de filmes longos, para a qual o filipino Lav Diaz tem conseguido entrar recentemente, com "A lullaby to the sorrowful mystery" a durar oito horas e cinco minutos, ninguém bate o sueco Andy Weberg, que planeava estrear a 31 de dezembro de 2020 "Ambiancé", um filme que durava 720 horas, ou seja, 30 dias, e de que havia um trailer com sete horas.

Confrontado com este problema de exibição, os responsáveis do Cinema Trindade optaram por exibir "A flor" em oito partes e dois modelos distintos. Para os mais radicais serão exibidas duas partes por dia, entre hoje, 29 de julho, e domingo, 1 de agosto. A outra opção passa pela exibição de uma parte por dia, a partir de hoje e durante um período mínimo de quatro semanas.

Tem assim tempo para pensar, mas nestas coisas do cinema e da cultura em geral, não deixe mesmo para amanhã o que pode fazer hoje. E deixamo-lo com o trailer. Não se assuste, tem pouco mais de dois minutos e já dá uma ideia da experiência única a que pode assistir a partir de hoje.