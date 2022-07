Há um palhaço que quer ser seu amigo 

"Mundo ao contrário" toma de assalto Paredes de Coura, até ao dia 31.

Há uma piada maldosa sobre argentinos que relata que estes não são capazes de conversar com outras pessoas, porque, na verdade, só falam para terem o prazer de se ouvir. A alegoria podia utilizar-se para Christian Casanova (Murmuyo, artista chileno), porque o público nunca saberá se ele faz espetáculos para ser visto, ou apenas para se superar. O teatro em tempo real, independentemente da técnica, neste caso a de clown, está reservado apenas aos dotados de uma acuidade sensorial fora de vulgar.

Os improvisos podem ser utilizados de diferentes formas, normalmente com a inclusão vertiginosa de novos temas, mas "No mundo ao contrário", programa a decorrer até domingo, em Paredes de Coura, a contracena é dada pelo público e pelo contexto.

Na primeira proposta, "Ami-go", Murmyo parte pela cidade e tenta fazer novos amigos, partilhando a ideia de que "toda a gente pertence a toda a gente". Com os amigos que for encontrando, ele decidirá para onde ir, e o que fazer com cada proposta de relação que se lhe apresente, tornando cada récita uma nova viagem.

"Su-seso taladro" é a segunda das suas propostas em Paredes de Coura, um espetáculo premiado e aclamado, tanto em festivais europeus como sul-americanos. A personagem de Murmuyo surgiu há mais de 15 anos , no Chile, a partir do estudo do movimento e do "gesto em ambiente urbano", o seu habitat predileto.

Nesta produção, as regras do jogo são ligeiramente diferentes, ainda que continue a obedecer à diretriz do tempo real. Murmuyo decide interagir com o trânsito da cidade. Tanto pode subir a bordo com um estafeta de entregas, fazer de polícia sinaleiro, vítima de atropelamento ou tantas provocações quantas as possibilidades que despontem.

O objetivo é medir a sua capacidade imaginativa, ao encontrar diferentes soluções para os diversos estímulos que se lhe apresentem. Hoje, pode ser visto às 17 horas, no Largo 5 de Outubro, com nova récita domingo, às 12 horas. Amanhã récita dupla, no Largo Hintze Ribeiro às 12, e às 21.30 horas.v