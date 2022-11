Há um paraíso literário prestes a nascer em pleno centro do Porto

Biblioteca de Óscar Lopes com 30 mil títulos ficará alojada na Associação dos Jornalistas e Homens de Letras.

Se tudo correr como previsto, as paredes ainda despidas do quinto e último piso da sede da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP) vão estar preenchidas, dentro de um ano, com a majestosa biblioteca de 30 mil títulos pertencentes a Óscar Lopes.

Com "um esforço enorme", a histórica associação comprou recentemente a biblioteca, evitando que a mesma "se dispersasse pelos alfarrabistas", revelou ao JN o presidente da AJHLP, Francisco Duarte Mangas.