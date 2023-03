Há vinte anos a marcar o dia de olhar para o boneco

Hoje às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Hoje celebra-se o Dia Mundial da Marioneta

Em Portugal há cada vez mais companhias dedicadas às marionetas e formas animadas. Há três festivais (Bienal Internacional de Marionetas de Évora, Festival Internacional de Marionetas do Porto e o Festival internacional de Marionetas e Formas Animadas, em Lisboa), dois museus (Museu da Marioneta no Porto, com um espólio de autor, e o Museu das Marionetas em Lisboa) e uma pós-graduação no Politécnico de Lisboa. Mas, fora dos calendários de nicho, nem sempre as programações dos teatros traduzem esta intensidade criativa, dizem os criadores. Hoje, a efeméride do Dia Mundial da Marioneta, ideia encetada pelo teatro iraniano Dzhivada Zolfagariho no congresso da União Internacional da Marioneta (UNIMA),em Magdeburg, na Alemanha, faz 20 anos.

Igor Gandra, diretor artístico do Festival Internacional de Marionetas do Porto (FIMP), e do Teatro de Ferro, explica que esta associação das artes da performance tem um grande pendor simbólico. "A UNIMA é das associações de artes performativas mais antigas do Mundo, foi criada no final da II Guerra Mundial entre os alemães e os aliados, o que demonstra que as marionetas têm essa capacidade de unir pessoas diferentes em torno da dimensão humana".